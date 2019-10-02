港警開槍！她兩度進出香港：別跟著陸委會譴責執法過當

2019-10-02 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



一名港警昨天開槍擊中一名中學生，警大退休教授葉毓蘭說，她不久前才兩度進出香港現場「考察」反送中，她建議隔岸觀火的我們千萬別跟著陸委會譴責「執法過當」。

葉毓蘭說，昨天港警真的開槍，差點把一個高二男生斃了，不久前她到才兩度進出香港現場，她必須為香港的警察講幾句公道話，面對這麼長時間的抗爭，而且公親變事主，港警的壓力可想而知。這像一場原本就不公平的競爭，一開始就把維持秩序法治的警察徹底抹黑，卸下警察的仲裁執法地位，把他們當成敵人攻擊，法治已經失守。

葉毓蘭說，她去香港到過現場，見過這些年輕的中學生如何集結，戴口罩穿黑衣，拿著汽油彈攻擊警察，朝著鐵軌丟石頭，在搗毀地鐵站時哪像還沒長大的孩子，而是殺紅了眼朝死裡打的暴徒。

不知道香港之亂何時方休，原來有人說：中共絕不容港人在他們建國70大典時作亂，可能會派解放軍鎮壓。如今看來是多慮了。習大大的城府遠比我們想像的還深、還沉，即便在抗爭者在十一慶典時，以抬棺、辱你老母的惡言激怒，仍然不動如山。

這是一場不知如何結束的戰爭。北京已經下定決心，由港警面對那些高喊光復香港的抗爭者，任由香港街頭繼續烽火連天，任由香港機場繼續隨時可能被封被佔，讓國際旅客視進入香港為畏途，讓香港的觀光產業繼續一落千丈，這種讓香港自作自受的局，彷彿看香港割腕自殘，任鮮血一滴一滴流下，又像是衝往冰山的鐵達尼....。

香港之亂要結束，唯有恢復對港警的信任，讓他們有專業的執法空間，必須了解港警也是人、也是香港人，並非敵人。