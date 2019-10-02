親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不斷更新／南方澳大橋坍塌尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

高中生中實彈 港警稱開槍決定合理合法

2019-10-02 09:21聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港多區昨日爆發激烈衝突，截至午夜12時，74人受傷送院，兩人危殆，兩人嚴重。

據香港電台報導，其中一名危殆傷者是在荃灣大河道，被警員開實彈槍擊中倒地，左邊胸口流血，是一名高中生。

香港警務處處長盧偉聰表示，警員被近距離施襲，警告無效後，在電光火石間作出開槍決定，強調是合理合法。連同大河道開槍事件，警方昨日在4個地點，總共開了6發實彈槍。

香港警務處長盧偉聰稱，警員被近距離施襲，警告無效後，在電光火石間作出開槍決定，強...
香港警務處長盧偉聰稱，警員被近距離施襲，警告無效後，在電光火石間作出開槍決定，強調是合理合法。取自香港電台
分享

反送中香港
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

香港中槍學生情況轉為穩定 大批校友集會聲援

2019-10-02 09:06

香港反「赤納粹」 白色恐怖下的中國十一慶典

2019-10-02 09:04

港警開槍射中示威者 美議員譴責暴力

2019-10-02 05:43

香港黑暗的一天 港警開槍 18歲高中生中彈命危

2019-10-02 00:31

港鐵逾20個車站遭破壞 部分2日恐難恢復營運

2019-10-02 00:31

香港十一陷混亂 51傷2命危

2019-10-02 00:17

香港爆警民衝突 學生中槍

2019-10-01 23:24

香港十一示威 薛瑞福：美關切陸處理方式

2019-10-01 22:53

港高中生被槍擊 陸委會譴責港警執法過當

2019-10-01 22:42

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

中槍高中生手術完仍未脫險境 警稱受暴力襲擊才開槍

2019-10-01 22:14

港警槍擊示威學生 民進黨：染血的一國兩制

2019-10-01 22:01

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

港警近距離開槍射擊示威者 總統府：強烈遺憾

2019-10-01 21:26

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

2019-10-01 18:27

香港反送中抗爭傳行刑式開槍 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-01 18:15

反送中示威不斷至少15人傷 港鐵31站關閉

2019-10-01 18:08

影／香港十一遊行 示威者「紮衣」防港警配槍臥底

2019-10-01 18:05

港九新界、金鐘、黃大仙等地 發生多起警民衝突

2019-10-01 17:46

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

遭港警武力對待 受害示威者擬司法索償

2019-10-01 17:10

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

兩個十月一日：中國「國慶」遊行，香港「國難」遊行

2019-10-01 16:17

香港示威者將抵中聯辦 港警與水炮車在場戒備

2019-10-01 16:02

只准向馬英九丟鞋，不准對何韻詩潑漆？

2019-10-01 15:52

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

香港衝突再起 黑衣人黃大仙聚集 警施放催淚彈

2019-10-01 14:37

逾萬港警嚴陣以待 水炮車中聯辦戒備

2019-10-01 14:28

香港首富李嘉誠未響應捐地 陸媒逼他表態

2019-10-01 14:00

張曉明缺席慶十一招待會 國安辦接手香港事務？

2019-10-01 13:59

91歲李嘉誠婉拒參加港府慶十一代表團 長子代表

2019-10-01 13:58

8月遊港旅客大跌近4成 業界憂「寒冬」至年底

2019-10-01 13:56
看更多

熱門文章

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

史上最貴車禍！造價上億高速列車對撞 車頭瞬間炸裂

2019-10-01 12:02

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

香港反送中抗爭傳行刑式開槍 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-01 18:15

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

台3分析師驚傳在上海收押 1人潛逃回台

2019-10-01 12:17

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

香港黑暗的一天 港警開槍 18歲高中生中彈命危

2019-10-02 00:31

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32

港鐵逾20個車站遭破壞 部分2日恐難恢復營運

2019-10-02 00:31

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

大陸激情國慶 掩不住四大內憂外患

2019-10-02 00:17

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

港警證實警員荃灣開實彈槍 有示威者中槍送院

2019-10-01 17:48

港警開槍射中示威者 美議員譴責暴力

2019-10-02 05:43

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

影／香港十一遊行 示威者「紮衣」防港警配槍臥底

2019-10-01 18:05

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

花逾5萬元買到「一次性」洋裝？ 杭州女崩潰了

2019-10-01 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top