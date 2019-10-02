高中生中實彈 港警稱開槍決定合理合法

2019-10-02 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港多區昨日爆發激烈衝突，截至午夜12時，74人受傷送院，兩人危殆，兩人嚴重。

據香港電台報導，其中一名危殆傷者是在荃灣大河道，被警員開實彈槍擊中倒地，左邊胸口流血，是一名高中生。