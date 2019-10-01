中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中共建政70周年閱兵10月1日登場，最令人注目的莫過於各種精銳軍備，但許多人可能都忽略了一個細節：後備閱兵車的車牌是1949，與1949年建國吻合；而閱兵總指揮車的車牌是2019，這給外界許多解讀空間。

香港經濟日報報導，根據畫面，中共總書記習近平搭乘的紅旗牌閱兵車沒有車牌，只有國徽，這做法與上次北京閱兵、2015年抗戰勝利70周年閱兵一樣；而後備閱兵車的車牌是1949，閱兵總指揮、中部戰區司令乙曉光所乘的指揮車，車牌則是2019，這一組合彷彿象徵1949年建國，至2019年屆70周年。

翻閱以往中共閱兵的資料，其實都有後備閱兵車，跟隨在元首閱兵車後，但以2015年閱兵為例，後備車車牌只是有英文字母和數字的正常車牌，並無特別含意的號碼。

1日後備閱兵為何要用1949車牌，官方沒正式說明，但輿論有人猜測，是要把位子留給1949年建國前後、直至今天，為中華人民共和國作出過貢獻，甚至是犧牲性命的人，讓他們一同見證歷史時刻，當中有重要的政治象徵意味。

還有大陸網友說：「瞬間哭了！英雄一直都在，這盛世，也將一直會在！70年，中國人民站起來了！」