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屬於誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

最新！港十一抗爭 31受傷 2命危

2019-10-01 21:10聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中共建政70周年今（1）日舉辦慶典，但香港街上煙硝四起，反送中抗爭激烈加劇，31人受傷送院，其中2人一度危殆。當中，一名中槍的17歲學生，左邊心口流血，目前命危。同時，港鐵關閉車站增至40個。

香港電台報導，民陣原訂發起集會及遊行遭拒，上訴亦失敗，大批市民無視警方反對，今中午繼續由銅鑼灣出發，遊行至中環一帶。晚間，在荃灣眾安街大鴻輝中心地下，一間售賣零食的商店遭破壞，推倒貨架及打爛店內設備。警方指多區有暴動緊急呼籲市民勿外出。

在天后留仙街，一間銀行的櫃員機著火冒煙；屯門入夜後繼續有示威者聚集，示威者在屯門鄉事會路破壞一間快餐店，又打爛一間銀行門外的櫃員機及一間藥房外的閉路電視。

同時，遊行示威引起國際關注，美國國會參眾兩院委員會通過「香港人權與民主法案」，將排期兩院全體會議審議。在北京，大陸外交部批評法案粗暴干涉中國內政，強烈敦促美方立即停止推動審議涉港法案，立即停止插手香港事務，以免進一步損害中美關係。

報導稱，行政長官首場社區對話，有大約130名市民出席，被抽中提問的30人中，大部分關注警方濫捕、要求設立獨立調查委員會及聆聽年輕人的聲音。林鄭月娥表示，已預期獨立調查委員會的問題是焦點，希望公眾讓監警會先完成工作，這是較為務實的做法。

中共建政70周年今日舉辦慶典，但香港街上煙硝四起，反送中抗爭激烈加劇，31人受傷...
中共建政70周年今日舉辦慶典，但香港街上煙硝四起，反送中抗爭激烈加劇，31人受傷送院。照片／香港經濟日報
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