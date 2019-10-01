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中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52中央社 台北1日電

國防部智庫學者蘇紫雲表示，這次中共閱兵展示的新武器中，有三種飛彈值得特別注意，分...
國防部智庫學者蘇紫雲表示，這次中共閱兵展示的新武器中，有三種飛彈值得特別注意，分別是東風17、長劍100與巨浪2，明顯是秀給美國看。中新社
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中共今天舉行建政70週年閱兵，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，這次閱兵式展示的新武器中，有三種飛彈值得特別注意，分別是東風17、長劍100與巨浪2，明顯是秀給美國看。

中共建政70週年閱兵式，被視為文革以來規模最大，其中首次亮相包括號稱可鎖定全球戰略目標的東風41、東風17、長劍100、巨浪-2等飛彈，以及轟6系列改良型的轟6N長程轟炸機等許多武器裝備。

蘇紫雲接受中央社記者訪問表示，東風17、長劍100射程都可達到第二島鏈，是火力投射的大進步，並可精準打擊，很明顯是用來對付敵人航艦戰鬥群，用「高空變化球」跟「平行快速球」把敵人阻絕在第二島鏈之外。巨浪2則不求精準命中，但將帶給美國另一個核威懾的力量。

他分析，這三種武器很明顯都是秀給美國看，對美軍在第二島鏈的重要基地關島造成實質威脅，衝擊區域安全。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘受訪表示，長劍100型飛彈則是在長劍10型飛彈的基礎上改良，速度快精度高，射程約達2000至3000公里，主要目標則是美國的航艦戰鬥群。其尋標器除可接收衛星導引外，在導引末端可以透過雙重導引模式，摧毀敵人目標，精準度相對之前的飛彈更高，再加上速度快，目前美軍的反飛彈措施，也很難防範，是讓美國很頭痛的武器。

陳國銘表示，東風41型洲際彈道飛彈因為具備有最大1萬5000公里的射程，且可裝載多達10枚的核子彈頭，從中國大陸發射幾乎可以打擊地球上任何一個目標，涵蓋整個美國本土，成為中共對美核威懾的利器，使雙方達到核子的戰略平衡，這也是中共把東風41型亮相的原因。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑表示，中國國家主席習近平在2012年開始推行「深化國防和軍隊改革」的軍事改革計劃後，解放軍歷經諸多的調整、組建許多新的單位及戰區聯合作戰指揮機構，利用閱兵展示新式裝備的目的，就是在展現軍改成果。

林穎佑表示，過往中共閱兵都注重戰車、飛彈等傳統的主戰裝備，然而這次閱兵不僅在方隊上首次出現軍改後成立戰略支援部隊、聯勤保障部隊，也首度將解放軍所擁有的資訊化作戰裝備如偵測車、衛星通信車、數據干擾車、氣象水文車等裝備集中亮相，對外展現解放軍逐步走向資訊化。

彈道飛彈中共解放軍習近平
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