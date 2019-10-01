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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

日前獲頒中共「國家榮譽稱號」獎章的中共全國政協副主席、前香港特首董建華，今日沒有現身北京「十一」慶典，引起關注。

星島網報導，董建華透過公關回應指出，9月29日從北京返港感到不適，經醫生診斷因急性泌尿科問題入院治療，需留院觀察，現已完成治療，今日下午回家休息。

董建華日前指控，台灣是香港反送中運動的黑手，這是中共國家領導人首次公開指控台灣是香港反送中事件的支持者。

香港前特首董建華。香港中通社
香港前特首董建華。香港中通社
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