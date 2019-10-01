董建華因急性泌尿科問題入院 未現身十一大典

2019-10-01 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



日前獲頒中共「國家榮譽稱號」獎章的中共全國政協副主席、前香港特首董建華，今日沒有現身北京「十一」慶典，引起關注。

星島網報導，董建華透過公關回應指出，9月29日從北京返港感到不適，經醫生診斷因急性泌尿科問題入院治療，需留院觀察，現已完成治療，今日下午回家休息。