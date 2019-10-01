台灣譴責中共專制 絕不接受一國兩制

2019-10-01 19:50 德國之聲 德國之聲



在9月30日慶祝中華人民共和國成立70周年招待會上，習近平強調中國要繼續全面准確貫徹"一國兩制"，"港人治港"、"澳人治澳"、高度自治的方針。他還表示，"我們要堅持一個中國原則和'九二共識'，推動兩岸關系和平发展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。"

在10月1日閱兵前的講話中，習近平再次強調， "在前進征程上，我們要堅持'和平統一，一國兩制'的方針，保持香港，澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關系和平发展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮斗。"

針對習近平的表態，台灣陸委會发布新聞稿稱，"中華民國作為主權國家迄今108年，並在台灣實踐民主體制，繁榮发展。中共當局必須認識國際現實，台灣從來不是其共和國成立以來任何時刻的一部分，「一國兩制」不是兩岸關系的處理方案，更不適用台灣，台灣絕不會接受。"

作為台灣統籌處理海峽兩岸事務專責行政機構。陸委會在新聞稿中還表示，"中國共產黨堅持一黨專政70年，治理理念違反民主，自由與人權價值，造成中國大陸发展風險與挑戰；其高呼團結斗爭，偉大復興與統一，只是軍事擴張的借口，嚴重威脅區域和平及世界民主文明。台灣民主化已超過30多年，奉勸對岸在此時機反躬自省，及早推動民主政治改革，還政於民。中國大陸的生存发展命脈「非系於一人一黨，切勿再走回當年錯誤決策的歷史悲劇，才能真正為人民謀幸福。"

新聞稿最後，陸委會指出，"正告北京當局，我政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主的決心絕不動搖，欺凌威逼台灣接受其主張將永不可能實現。"

據路透社報道，台灣總統蔡英文本周二向記者表示，"我們是一個民主自由的國家，我們將支持世界上追求民主自由的任何人。同樣，任何統治者都應該認真聽取人民追求自由民主的要求，尊重人民的意志。"

香港掀起反送中運動之初，蔡英文就於6月13日发表講話，稱"台灣作為亞洲民主堡壘"，"會永遠支持港人追求民主自由的普世價值"。她還表示，香港的情勢給台灣的人民最深的感受就是'一國兩制'是不可行的，"尤其是對民主化的台灣，'一國兩制'是不可能被接受的。香港的抗爭讓台灣人民更加珍惜我們現在擁有的民主的制度跟方式。"

8月中旬，蔡英文稱，香港的例子已完全證實民主於獨裁勢不兩立，台灣堅拒恐嚇，會繼續擁護自由民主價值。她還表示，台灣作為民主陣營的一員，堅決支持香港人追求民主自由，"但我們不會干涉"。之前，中國國台辦发言人馬曉光曾警告民進黨當局停止插手香港事務，不得以任何方式縱容犯罪份子。9月初，蔡英文又表示，只要她當總統一定會"守護我們的主權"，"守護台灣的民主自由生活方式"。

樂然（綜合報道）

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