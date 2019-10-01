陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



今日是中共建政70周年，大陸舉行近年來規模最大的閱兵式，今年的「十一」閱兵有諸多「首次」，看點眾多，包含共軍改革後首次整體亮相；中共黨旗、大陸五星旗與共軍旗首次同時在「十一」閱兵中通過天安門；首次出現女將軍；多型武器裝備首次亮相；火箭軍等軍兵種首次現「十一」閱兵；維和部隊等多個徒步方隊首登場；與大陸「00後」首次走上「十一」閱兵場。

據中新網報導，上述中共70周年中的7個「首次」，讓閱兵現場看點頗多。首先是，共軍改革後首次整體亮相，報導指出，59個方(梯)隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台(套)，是近幾次閱兵中規模最大的一次。絕大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，共軍將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。

再來，中共黨旗、大陸五星旗與共軍旗首次同時在「十一」閱兵中通過天安門。中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平驅車來到三面旗幟前停車肅立，向旗幟行注目禮。

接著是首次出現女將軍，此次閱兵首次在徒步方隊中安排兩名女將軍受閱。第四個首次為，多型武器裝備首次亮相，包含東風-17常規導彈、長劍-100巡航導彈，與東風-41洲際核導彈皆首次現身。受閱的裝備均為大陸國產現役主戰裝備。

火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊均是首次在「十一」閱兵中亮相。報導指出，火箭軍作為戰略威懾的核心力量，是大國地位的戰略支撐。戰略支援部隊在改革強軍中誕生，是維護大陸國家安全的新型作戰力量。聯勤保障部隊作為實施聯勤保障和戰略戰役支援保障的主體力量，正加快融入聯合作戰體系。

第六項為，維和部隊等多個徒步方隊首登場。此外，領導指揮方隊、院校科研方隊、文職人員方隊等多個徒步方隊均為首次亮相「十一」閱兵場。