中國外交轉向 打造「世界強國」

2019-10-01 16:54 德國之聲 德國之聲



數月來，中國一直在為這個大日子做准備：10月1日的國慶日。今年中國慶祝中華人民共和國成立70周年，盛大的閱兵式也是慶祝活動的一部分。中國領導層借此展示其軍力以及參與國際事務的意願。在過去幾年間，中國的外交策略出現轉折。

"中華民族的偉大復興"-這是中國國家主席習近平為其政治綱領選擇的激情標語。紀念中國成立70周年的官方展覽反復提及"復興"的道路。這條道路與中國的全球崛起及其地緣戰略雄心緊密相關。

不同於其前任，習近平不再采取謙卑的外交手法。中國的外交政策幾年來已改變了方向，不想再像過去幾十年間默默無聞。這個昔日的強大帝國將重返它在國際社會中原有的位子--這是中國領導層的思路。

習近平在中共十九大上清楚表示：毛澤東時代讓中國人"站起來"，鄧小平時代讓中國"富起來"，而今新時代的中國將"強起來"。不僅是在國家範圍內，而且是在國際舞台上。中國目標明確地在擴大對國際組織的影響力，包括世界銀行、國際貨幣基金組織和聯合國。中國是聯合國藍盔部隊最大的出兵國之一，另一方面卻遏制著反對侵害人權的抗議聲。

很長一段時間以來，中國遲疑著不願擔任全球領導者的角色，如今北京認為時機已然到來。這也是中國問題專家韓磊（Paul Haenle）的觀察結果。韓磊曾是美國兩任總統布什及奧巴馬的政府顧問，也曾供職於美國國家安全委員會，主管中國事務。2010年韓磊在北京清華大學內成立了清華-卡內基全球政策中心，目前任該中心主任。

韓磊表示，對中國領導層而言，只在自己的領地中活動已不夠。為了讓中國經濟得以繼續发展並不斷向前，北京需要具有全球視野的政治手段。

因此，"一帶一路"也是中國領導層最鐘愛的項目，如今已然是中國外交政策及地緣政治戰略的核心。這一新絲綢之路是自二戰後馬歇爾計劃以來最大的全球經濟和投資項目，目標是在亞洲、非洲和歐洲之間創建一個龐大的新貿易網絡。

中國積極建設道路、高速鐵路路線、港口和其它基礎設施。習近平在2013年首次提及"一帶一路"政策的計劃。為了在政治上推動這個項目並激起全球的興趣，習近平兩次邀請各方前往北京參與一帶一路峰會。

從巴基斯坦、斯裡蘭卡、哈薩克斯坦、馬來西亞到黑山、意大利：中國將超過125個國家納入了新絲綢之路中。這個項目的觸角已經延伸至各大洲。其中的許多投資也將使相關國家受益，但中國仍是最主要的獲益方。

根據一份美國研究報告，新絲綢之路沿線迄今高達90%的項目是承包給中國企業，獲利者主要為實施基礎建設項目的中國建築、鋼鐵和運輸公司。德國政府等批評方指責其中缺乏具約束力的規則、公平招標和透明度，中國特色的全球化正在逼近。

為項目提供資金的基本上是中國國有銀行。批評者警告，中國可能通過貸款將已經貧窮的國家誘入債務陷阱中。這些國家通過借貸來籌措資金，或將面臨無法還款的危機。

習近平的中國重生夢還包括實現國家整體性。今年年初，習近平在一次演說中再次強調：與台灣統一依舊是中國的官方目標。習近平表示，"祖國必須統一，也必然統一"。他更指出，兩岸統一是"新時代中華民族偉大復興的必然要求"。習近平還威脅在必要情況下武力統一台灣。

在中共成立70周年後，中國作為國際政策參與者的信心將繼續提升。這對西方國家也將造成影響。中國比以往任何時候都更具信心地為其制度進行辯論。無論是美國、英國或歐盟，中國官媒越发頻繁地以其它國家的政治和社會发展為論據，宣揚中國制度的卓越性。專制和控制再加上生機勃勃的成功經濟-這是中國之路，也"理當"成為其它國家的借鏡。建政70周年，中國正投身於打造"世界強國"的項目中。

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