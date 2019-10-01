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外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18世界日報 編譯中心／綜合1日電

中共領導人習近平。美聯社
中共領導人習近平。美聯社
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10月1日，是中共建政70周年紀念日，也是本年度中國最重要的事件。儘管北京天安門廣場大規模兵式及各種聯歡活動渲染了濃郁的慶祝氣氛，但多家國際媒體指出，中共正面臨前所未有的挑戰。

美聯社刊登《中國共產黨執政70年的新挑戰》的評論文章認為，中共面臨國內的諸多難題；即使在美中貿易戰之前，(中國)經濟增長就因為達到中等收入水平而呈放緩趨勢。

美聯社提及，在國內，中國實施多年的「一胎化政策」，已使中國沒有足夠的勞動力，支撐日漸老齡化的人口；在國際，習近平的「中華民族偉大復興」也面臨美國總統川普要「讓美國再次偉大」的挑戰，「這個崛起強國與世界霸主之間的衝突越來越明顯」。

報導說，雖然中共肯定將比蘇共執政的時間要長，中共的出色政策也讓數以百萬計的民眾脫貧，把中國變成了一個全球性的經濟力量，但「習近平的雄心，無論是經濟層面還是軍事層面，都與美國的利益相衝突」。

英國廣播公司(BBC)表示，中國作為世界第二大經濟體，當前的發展速度卻是自1990年代初期以來最緩慢的；商業頻道CNBC指出，雖然9月30日公布的兩項採購經理人指數(PMI)顯示中國的製造業情況比外界預計的強，但由於外部經濟環境疲軟，中國的經濟前景仍然黯淡。

《紐約時報》指出，「在習近平掌權的七年間，他相信要掌控中國，須控制歷史；他的行政班子為教科書、電視劇、電影和博物館定下了基調，與他所講述的在黨的鐵腕統治下的國家統一和復興相匹配」。

英國《星期天泰晤士報》的評論員文章則指出，「中國(對台、港)的震懾策略，實際上掩蓋了一個更加複雜的現實。在台北的另一個國慶兵、在香港的騷亂和中國國內的經濟放緩，都顯示了習近平前面更加難走的一條路。」

中共習近平
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