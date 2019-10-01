中共大閱兵胡錦濤白髮現身 東方紅重響天安門

2019-10-01 15:00 中央社 北京1日電



中共今天在北京為建政70週年舉行大規模閱兵及遊行。上億中國觀眾除了看到眾多武器，也意外見到一頭白髮蒼老許多的前總書記胡錦濤，並聽到中老年人心頭為之一怦的「東方紅」。

中共建政以來連同今天，在北京天安門前舉行過16場閱兵式。而這也是中共總書記習近平2012年11月上任以來，舉行陸上、海上等各種形式的第5次閱兵。中國官方先前表示，這次閱兵是「近幾次閱兵中規模最大的一次」。

習近平在閱兵開始前表講話，提出前進征程上的「五個堅持」，包括「堅持中國共產黨領導、堅持人民主體地位、堅持中國特色社會主義道路」，以及「堅持『和平統一、一國兩制』方針」、「堅持和平發展道路」。

其中，習近平在提到「堅持『和平統一、一國兩制』方針」時說，要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，「繼續為實現祖國完全統一而奮鬥」。此為他對中國涉台、涉港議題的最新一次表態。

在天安門城樓上，昨晚慶祝中共建政70週年晚宴中缺席的前總書記江澤民、胡錦濤，今天一同現身觀禮。但讓眾多中國民眾驚呼的，並不是坐著輪椅出席的江澤民，而是滿頭白髮，容貌與神情顯得蒼老憔悴的胡錦濤，網路上更是議論紛紛。

根據官方資料，今天的閱兵共出動官兵1.5萬名及民眾10萬多人參加。其中，諸如維和部隊、文職人員、院校科研人員方隊，以及以「陸軍」名義組成的方隊，都是首度亮相。

至於裝備，諸如全球矚目的洲際彈道飛彈東風41及東風17、長劍100、巨浪2等飛彈，以及轟6N長程戰略轟炸機、數款無人機，以及15式輕型坦克，則是在這次閱兵中首度亮相的武器。

緊跟在受閱部隊後的群眾遊行，則是另一焦點。其中，中共第1至5代領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的巨幅畫像依序登場，並搭配5人所處的時代歌曲、服裝及道具作為意象。

雖然群眾遊行是官方營造的軟性氣氛，但當毛澤東畫像出場時，後方的「堅持毛澤東思想」大字標語及現場重新響起的「東方紅」音樂，現場部分中老年觀眾雖也跟著哼唱，但部分電視前的中國中老年觀眾，卻也頓時與文革時代的情景產生連結。

此外，在以各省區為主題的花車遊行中，官方也刻意在壓軸安排了一輛「台灣」花車，造型是台灣廟宇的屋頂，以及寺廟中常見的神明造型人物。