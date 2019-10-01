親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中共大閱兵胡錦濤白髮現身 東方紅重響天安門

2019-10-01 15:00中央社 北京1日電

中共今天在北京為建政70週年舉行大規模閱兵及遊行。上億中國觀眾除了看到眾多武器，也意外見到一頭白髮蒼老許多的前總書記胡錦濤，並聽到中老年人心頭為之一怦的「東方紅」。

中共建政以來連同今天，在北京天安門前舉行過16場閱兵式。而這也是中共總書記習近平2012年11月上任以來，舉行陸上、海上等各種形式的第5次閱兵。中國官方先前表示，這次閱兵是「近幾次閱兵中規模最大的一次」。

習近平在閱兵開始前表講話，提出前進征程上的「五個堅持」，包括「堅持中國共產黨領導、堅持人民主體地位、堅持中國特色社會主義道路」，以及「堅持『和平統一、一國兩制』方針」、「堅持和平發展道路」。

其中，習近平在提到「堅持『和平統一、一國兩制』方針」時說，要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，「繼續為實現祖國完全統一而奮鬥」。此為他對中國涉台、涉港議題的最新一次表態。

在天安門城樓上，昨晚慶祝中共建政70週年晚宴中缺席的前總書記江澤民、胡錦濤，今天一同現身觀禮。但讓眾多中國民眾驚呼的，並不是坐著輪椅出席的江澤民，而是滿頭白髮，容貌與神情顯得蒼老憔悴的胡錦濤，網路上更是議論紛紛。

根據官方資料，今天的閱兵共出動官兵1.5萬名及民眾10萬多人參加。其中，諸如維和部隊、文職人員、院校科研人員方隊，以及以「陸軍」名義組成的方隊，都是首度亮相。

至於裝備，諸如全球矚目的洲際彈道飛彈東風41及東風17、長劍100、巨浪2等飛彈，以及轟6N長程戰略轟炸機、數款無人機，以及15式輕型坦克，則是在這次閱兵中首度亮相的武器。

緊跟在受閱部隊後的群眾遊行，則是另一焦點。其中，中共第1至5代領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的巨幅畫像依序登場，並搭配5人所處的時代歌曲、服裝及道具作為意象。

雖然群眾遊行是官方營造的軟性氣氛，但當毛澤東畫像出場時，後方的「堅持毛澤東思想」大字標語及現場重新響起的「東方紅」音樂，現場部分中老年觀眾雖也跟著哼唱，但部分電視前的中國中老年觀眾，卻也頓時與文革時代的情景產生連結。

此外，在以各省區為主題的花車遊行中，官方也刻意在壓軸安排了一輛「台灣」花車，造型是台灣廟宇的屋頂，以及寺廟中常見的神明造型人物。

中共胡錦濤習近平
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共建政七十年 習近平：堅持一國兩制

2019-10-01 13:56

港示威爆衝突 警方噴胡椒劑

2019-10-01 13:54

中共東風-41洲際導彈 首度亮相

2019-10-01 13:54

陸委會：一國兩制 台灣絕不接受

2019-10-01 13:52

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

中共建政70周年 群眾遊行見快遞小哥、廣場大媽

2019-10-01 13:19

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

維安重中之重 陸十一繃緊神經

2019-10-01 01:42

陸建政70年 持續推動兩岸融合發展

2019-10-01 01:42

北京瞭望／國慶行情演化為四中機會

2019-10-01 01:24

中共建政70周年 北京歡慶、香港抗爭兩樣情

2019-10-01 00:35

習近平談台灣：堅持九二共識

2019-10-01 00:09

凸顯傳承 習十一前憑弔毛澤東

2019-10-01 00:09

北京觀禮 林鄭傍晚趕返港坐鎮

2019-10-01 00:09

十一兩樣情 北京歡慶vs.香港抗爭

2019-09-30 23:31

「建政七十年」招待會致詞 習近平：推動兩岸和平發展

2019-09-30 23:31

港澳辦被收權？ 張曉明缺席十一活動

2019-09-30 23:19

突顯傳承 習十一前夕憑弔毛

2019-09-30 23:19

回應習近平 陸委會：台灣民主人權有效防禦中共威脅

2019-09-30 21:42

香港賽馬會宣布：「十一」賽馬日如期舉行

2019-09-30 20:44

習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

2019-09-30 19:55

習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號

2019-09-30 17:08

突顯歷史傳承 十一前習近平瞻仰毛澤東遺容

2019-09-30 13:27

華郵：中共統治比蘇共多了1年 值得慶祝

2019-09-30 13:26

張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港

2019-09-30 13:14

中共閱兵集訓照刷屏 外國網友：想看

2019-09-30 12:31

保「閱兵藍」 北京對氣象局下達多項任務

2019-09-30 12:30

中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃

2019-09-30 12:03

打擊跨國犯罪 中柬設辦公室

2019-09-30 00:26

公民實驗室：「一鍵安裝」讓流亡藏人受到病毒軟件攻擊

2019-09-30 00:07
看更多

熱門文章

史上最貴車禍！造價上億高速列車對撞 車頭瞬間炸裂

2019-10-01 12:02

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

2019-09-30 19:55

台3分析師驚傳在上海收押 1人潛逃回台

2019-10-01 12:17

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

何韻詩遭襲 他批民進黨的民主法治像斯斯感冒藥

2019-09-30 18:04

陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任

2019-09-30 18:26

習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號

2019-09-30 17:08

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

習近平談台灣：堅持九二共識

2019-10-01 00:09

中共建政70周年 北京歡慶、香港抗爭兩樣情

2019-10-01 00:35

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

回應習近平 陸委會：台灣民主人權有效防禦中共威脅

2019-09-30 21:42

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

大陸「十一」前夕 香港今晚4活動表反送中訴求

2019-09-30 19:35

十一遊行照上街 香港山雨欲來

2019-10-01 00:09

香港929示威遊行 港警拘146人、射超過300枚催淚彈

2019-09-30 19:20

陸版特斯拉 慘虧968億

2019-10-01 00:55

台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

人民日報：一國兩制沒經驗可循 難免有挑戰衝擊

2019-09-30 19:28

港民發起10月1日全港多區集會 港警發簡訊籲注意自身安全

2019-09-30 19:13

北京觀禮 林鄭傍晚趕返港坐鎮

2019-10-01 00:09

余承東談華為6G：正在研發 還需要10年時間

2019-09-30 22:08

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

直播拍賣夯 大陸明星也「下海」叫賣

2019-09-30 23:35

港示威者「十一」遊行 與撐警人士爆發衝突

2019-10-01 09:16

港澳辦被收權？ 張曉明缺席十一活動

2019-09-30 23:19

橫跨天險 赤水河紅軍大橋建成

2019-10-01 01:40

中共建政70週年晚宴 江澤民胡錦濤缺席

2019-09-30 21:24

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

大陸宣傳烈士 工作做到幼兒園小朋友身上

2019-09-30 21:01

香港今關閉11地鐵站 示威者獅子山掛抗議布條

2019-10-01 11:48

陸製造業PMI彈升 經濟解壓

2019-09-30 23:31

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共建政70年 港天星碼頭無掛上任何旗幟

2019-10-01 10:27

香港示威者多區聚集 港府嚴正以待

2019-10-01 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top