大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



今日是中共建政70周年，在天安門廣場上大陸舉辦了慶祝大會。據介紹，今年受閱的裝備全部為中國大陸製造，40%為首次亮相。在受閱的裝備中，最為矚目的為戰略打擊的7個模組。

中共總書記習近平在約10點半時進行閱兵儀式及巡遊。陸上作戰、海上作戰、防空反導、資訊作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊7個模組，按照聯合作戰編成接受檢閱。

其中在受閱地面方隊壓軸的戰略打擊模組中，首次亮相的東風－41核導彈方隊又是最受矚目。據介紹，這彰顯大陸最先進最具有威懾力大國長劍的重要地位。東風－41洲際戰略核導彈是中國大陸戰略核力量的中流砥柱，是戰略制衡、戰略懾控、戰略決勝的重要力量。壓軸出場的東風－41核導彈方隊，由火箭軍某基地的兩個導彈旅抽組而成。

在戰略打擊方面，東風－17常規導彈方隊為該模組的第一個方隊。這是東風－17常規導彈的首次公開亮相。據介紹，這款新型常規導彈具備全天候、無依託、強突防的特點，可對中近程目標實施精確打擊，無論是導彈性能還是突防能力，都較其他型號常規導彈有了很大提升。

而長劍－100巡航導彈方隊是戰略打擊模組中第二個亮相的方陣。此次亮相的這款超音速巡航導彈，精度高、射程遠、反應速度快，是長劍系列的最新型號，也是首次展現在世人面前。

第三個亮相的是東風－26核常兼備導彈方隊，東風－26核常兼備導彈具備跨區無依託機動發射能力，能夠對多種目標進行精確打擊。巨浪－2導彈方隊這是戰略打擊模組中第四個出場的方隊，也是新型潛射戰略導彈的首次公開亮相，受閱方隊由海軍某基地為主抽組而成，一年之內兩次受閱。

第五個受閱的為東風－31甲改核導彈是我國自主研製的第二代固體洲際戰略核導彈，機動性能好、生存能力強、部署轉換快、打擊精度高。這是此型核導彈第二次在閱兵中亮相。第六個參加受閱的東風－5B核導彈方隊，主體由火箭軍某導彈旅單獨組成。最後，由東風－41核導彈方隊為戰略打擊模組做壓軸。