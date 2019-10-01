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習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

今日是中共建政70周年，北京天安門廣場舉行慶祝大會，中共總書記、大陸國家主席兼中央軍委主席習近平在約10點半時進行閱兵儀式及巡遊。今次受閲的人員有1.5萬人、160多架戰鬥機等，以及580輛坦克和其他武器。其中不少新型武器首次亮相。

據港媒星島日報報導，其中首次公開的東風17超音速導彈，射程達2500公里，約僅需10分鐘即可到達第一島鏈外延海域，攻擊島鏈的陸上目標和海上大型軍艦。

巨浪二型潛射洲際導彈亦是首次公開，是大陸第二代洲際潛射彈道飛彈，設計為三段固體燃料推進火箭。最大射程，基本型為7400公里，未來改進型可能增加到10000-12000公里，並可攜帶1-3個核彈頭。

報導指出，首次公開的包括東風-41洲際導彈，是大陸研製的一種三級固體燃料機動型洲際彈道導彈，可攜帶大約10枚分導式多彈頭，最大射程約14000公里，超過美國LGM-30民兵飛彈的13000公里。據信其最高速度可達25馬赫，圓周偏差率100至200米，從大陸發射幾乎可以打擊地球上任何一個目標。

至於東風100陸射巡航導彈，最大射程2000-3000公里，飛行速度可達3至4倍聲速，可以對地面目標實施精確打擊或攻擊大型水面艦艇目標。

大陸東風-41洲際導彈。圖/取自星島日報
大陸東風-41洲際導彈。圖/取自星島日報
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導彈彈道飛彈中共
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