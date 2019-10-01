中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



中共建政70周年大會正在北京舉行，大陸國家主席習近平等中共黨和大陸國家領導人在天安門城樓主席台，習近平發表演講。習近平指出，70年後，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動中國大陸的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。

習近平說，「今天，我們隆重集會，慶祝中華人民共和國成立70周年。此時此刻，全國各族人民、海內外中華兒女，都懷著無比喜悅的心情，都為我們偉大的祖國感到自豪，都為我們偉大的祖國衷心祝福。 」

習近平指出，「70年前的今天，毛澤東同志在這裡向世界莊嚴宣告了中華人民共和國的成立，中國人民從此站起來了。這一偉大事件，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺淩的悲慘命運，中華民族走上了實現偉大復興的壯闊道路。 」

習近平說，「70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。 」

習近平說，前進征程上，要堅持中國共產黨領導，堅持人民主體地位，堅持中國特色社會主義道路，全面貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，不斷創造新的歷史偉業。

習近平說，前進征程上，要堅持「和平統一、一國兩制」的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。

習近平說，前進征程上，要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。 「中國人民解放軍和人民武裝員警部隊要永葆人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。」