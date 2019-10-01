中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中共國家主席習近平今天上午十時在慶祝「建政七十周年」紀念大會上表示，要推動海峽兩岸和平發展，團結海內外中華兒女繼續為國家統一而奮鬥。要在一國兩制下，繼續保持香港、澳門長期繁榮穩定。

中共前領導人江澤民、胡錦濤今天均出席大會，分別站在習近平的左右手邊，但胡錦濤頭髮已白，身體微傾，狀況似大不如前。