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中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共國家主席習近平今天上午十時在慶祝「建政七十周年」紀念大會上表示，要推動海峽兩岸和平發展，團結海內外中華兒女繼續為國家統一而奮鬥。要在一國兩制下，繼續保持香港、澳門長期繁榮穩定。

中共前領導人江澤民、胡錦濤今天均出席大會，分別站在習近平的左右手邊，但胡錦濤頭髮已白，身體微傾，狀況似大不如前。

習近平致詞完後隨即檢閱部隊舉行閱兵式。

中共慶祝建政七十年，今天上午舉行閱兵式，圖為正式閱兵前各徒步方隊的練習。特派記者...
中共慶祝建政七十年，今天上午舉行閱兵式，圖為正式閱兵前各徒步方隊的練習。特派記者陳言喬／攝影
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中共慶祝建政七十年，今天上午舉行閱兵式，圖為正式閱兵前各徒步方隊的練習。特派記者...
中共慶祝建政七十年，今天上午舉行閱兵式，圖為正式閱兵前各徒步方隊的練習。特派記者陳言喬／攝影
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中共慶祝建政七十年，今天上午舉行閱兵式，圖為正式閱兵前各徒步方隊的練習。特派記者陳言喬／攝影
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中共慶祝建政七十年，今天上午舉行閱兵式，圖為正式閱兵前各徒步方隊的練習。特派記者陳言喬／攝影
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