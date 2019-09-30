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港澳辦被收權？ 張曉明缺席十一活動

2019-09-30 23:19聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

【記者賴錦宏／綜合報導】中共中央上周六舉行「十一」招待會，港澳辦主任張曉明缺席，引起輿論關注。香港明報稱，這或與港澳辦權力被收回有關，目前主導港澳政策協調的角色，或已移至「中央國家安全委員會」下屬的國安辦。

大陸全國政協辦公廳、統戰部、國務院僑辦、港澳辦、國台辦、僑聯等上周六在北京人民大會堂聯合舉行「十一」招待會，邀請三千八百多名港澳台僑代表出席。

香港明報昨刊署名文章說，據央視畫面，未見到港澳辦主任張曉明出席招待會，港澳辦副主任宋哲則現身會場，而此活動可能是港澳辦唯一參與「十一」的活動，張曉明缺席值得深究原因。

評論說，張曉明最近一次露面是在九月中旬，當時陪同澳門候任特首賀一誠見習近平和李克強，估計沒有健康問題。事件或令人聯想到持續數月的反送中運動。

評論認為，即使官員犯錯，中共甚少臨陣易將，通常會等風波平息後才秋後算帳。另一可能，或與近日傳言有關，主導港澳政策協調的角色已由港澳辦移至「中央國家安全委員會」下屬的國安辦。

香港反送中引發警民衝突，港澳辦、中聯辦和香港政府多次強硬表態，並出動防暴警察壓制港民，導致香港局勢不斷升級。在特首林鄭月娥宣布撤回修例後，情勢仍未緩和。

香港反送中國安

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