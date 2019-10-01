陸建政70年 持續推動兩岸融合發展

2019-10-01 01:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據中新社報導，自1949年兩岸陷入政治對立的特殊狀態，70年來，兩岸關係從軍事對峙到和平發展，曲折前行，兩岸同胞打破隔絕，交流合作日益廣泛；其間，儘管對台工作重點和方向不同，但中共領導人立足台灣同胞的出發點是一貫的。

「最知台」的陸領導人

報導指出，去年8月5日，福建向金門供水。一年多來，兩地居民共飲一江水，為兩岸一家親增添生動寫照。

報導稱，被台灣媒體視為最知台的領導人，大陸國家主席習近平對台灣同胞充滿感情。1985至2002年，他在與台灣一水之隔、台胞聚集的福建工作，就十分牽掛金門同胞的飲水用水問題，向金門供水工作從提出論證到具體措施，多次部署、親自推動。

習：始終關注台海局勢

報導表示，2013年2月，習近平擔任中共中央總書記後第一次會見台灣客人時，對到訪的國民黨榮譽主席連戰說，本人在福建工作多年，幾乎每天都要接觸有關台灣的事情，要經常會見台灣同胞，也結交了不少台灣朋友。到浙江、上海工作，差不多也是這樣。「我離開福建到現在，始終關注著台海局勢，期待兩岸關係持續改善。」

次年再度見到連戰，習近平說，不論是幾百年前跨越黑水溝到台灣討生活，還是幾十年前遷徙到台灣，廣大台灣同胞都是我們的骨肉天親，希望兩岸共圓中華民族偉大復興的中國夢。

習與馬的歷史性會晤

報導提到，2015年11月7日，習近平與馬英九在新加坡實現歷史性會晤。這是1949年以來兩岸領導人的首次會面，繼國共兩黨領導人會面、兩岸雙方事務主管部門建立常態性溝通機制後，兩岸關係史上又一里程碑事件，兩岸政治互動達到新高度。雙方不拘泥于形式，以先生互稱，既堅持原則而又解放思想，對兩岸關係的發展產生了深遠影響。

民進黨不認九二共識

報導稱，2016年，重新上台的民進黨拒不承認九二共識，導致兩岸聯繫溝通和協商談判機制中斷。對於台獨分裂勢力，大陸方面堅決反對和遏制。習近平多次指明台獨危害，表達反對台獨的堅定態度。2016年11月，他在紀念孫中山先生誕辰150周年大會時強調，兩岸同胞及海內外全體中華兒女要攜起手來，共同反對台獨分裂勢力。

報導說，中共十八大以來，大陸在堅持一個中國原則和九二共識基礎上，進一步拓寬兩岸密切交流合作局面，推出一系列惠台措施，極大促進了兩岸融合發展。

《告台灣同胞書》40年

今年初，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話。這一具有里程碑意義的講話作為指引新時代對台工作的綱領性文件。在講話中，習近平再次強調，要深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。