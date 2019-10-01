維安重中之重 陸十一繃緊神經

2019-10-01 01:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據中國應急管理部消息，應急管理部近日召開十一安全防範視頻會，對安全防範工作進行再部署再落實，要求堅決防範遏制重特大事故發生。

據中新社報導，應急管理部黨組書記、副部長黃明表示，10月歷來是重特大事故多發期，十一又是安全防範的重中之重，各類重大安全風險挑戰交織叠加。要清晰認識當前安全形勢的嚴峻複雜性，高度重視各地節日活動風險，高度重視10月和長假群眾出行出遊集中的安全風險，高度重視安全基礎薄弱帶來的風險，高度重視當前森林火災、颱風等自然災害風險，有效防範應對。

黃明指出，近期發生的特大安全事故，暴露出一些地方、一些行業領域防風險保安全迎大慶的各項防範工作，還有很大漏洞、盲區和差距，要深刻吸取教訓，突出重點對各項安全防範措施進行再檢查、再落實。

具體舉措包括：要嚴格落實各層級安全防範責任制。各級安全生產委員會辦公室要主動協調、督促指導各行業主管部門落實相關安全責任，同時狠抓企業安全生產主體責任落實，危化品、煤礦、非煤礦山和交通運輸等高危企業主要負責人和管理技術團隊必須在崗在位，開展大型集會、商品促銷、焰火燃放等活動，主辦單位必須領導在場、責任在肩。

其次，要突出抓好交通運輸安全工作。推動有關部門加大車輛違規掛靠、非法經營整治力度，加強大客車、旅遊包車等行前安全狀況檢查和中途安全執法，強化客船遊輪、農用船、碼頭渡口以及鐵路和民航等安全監管，確保萬無一失。

此外，要深入排查整治重點行業領域安全隱患。深化危化品排險除患專項行動，持續開展煤礦體檢式安全檢查，加強非煤礦山和尾礦庫專項執法，以大型綜合體、文博單位、餐飲娛樂、多合一場所等為重點，加大消防安全檢查執法力度，做好旅遊景區人流管控疏導工作。十一期間對存在重大隱患、一時難以整改的企業要果斷停產，對前期已停產企業要逐一核查、防止明停暗開和違規生產等。