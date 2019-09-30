回應習近平 陸委會：台灣民主人權有效防禦中共威脅

2019-09-30 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



中共建政70年前夕，大陸國家主席習近平發表對台言論，針對此，陸委會在稍早發布新聞稿指出，中華民國維護民主體制、主權在民，政府由擁有完整人權保障和政治權利的人民定期選舉決定，絕對能抵禦阻擋中國共產黨霸道威脅與錯誤的「一國兩制」主張。

習近平30日晚在慶祝「中共建政70年」的招待會晚宴上致詞時談到台灣。他說，「我們要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，其任何人，任何勢力都無法阻擋的」。

陸委會指出，中共領導人對臺政策宣示，侈談所謂「統一是大勢所趨、大義所在、民心所向、無法阻擋」等空洞主張，我方認為，北京當局一黨專政，其成立70年來的治理舉措只有坦克導彈的暴力、異議人士的關押監控，沒有和平、自由與人權。

陸委會強調，「九二共識」在今年「習五條」提出後，已經和「一國兩制」牢牢綁在一起，沒有中華民國生存的空間。香港情勢更證明所謂「一國兩制」是中國共產黨不願信守的虛偽承諾。對岸領導人懼怕民主，與民心隔閡，所謂「統一的大勢大義」，其實只是包裝獨裁的口號，只是轉移內外治理危機的質疑。在此時刻，我方更要呼籲對岸在專制極權70年後，勇敢地把民主權利還給人民。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是國際現實。三年多來政府致力維護臺海和平穩定，採取理性、不挑釁之政策；但中共變本加厲，加大滲透分化、軍事恫嚇，更惡意奪我多個邦交國，企圖迫我接受其政治主張，此乃破壞兩岸關係的亂源。