香港賽馬會宣布：「十一」賽馬日如期舉行

2019-09-30 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



明日是中共建政70周年，按慣例香港賽馬會都會舉行「十一」賽馬日，但是，今年香港多區有遊行示威，以及往上流傳會有人到馬場示威，今年會否「馬照跑」備受關注。香港馬會在稍早宣布，「十一」賽馬日將如期舉行。

據香港01報導，近來有香港網民發起於10月1日塞爆沙田馬場，並揚言要帶橫額、大聲公到場「支持」，以及在儀式期間唱《願榮光歸香港》，令不少馬迷關注，「十一」賽馬能否「馬照跑」。

香港賽馬會在今日傍晚發出新聞稿，宣布「十一」賽馬日如期舉行，強調會繼續密切留意最新的情況。而因應目前的環境，明日的賽馬日將會加強進場保安檢查，馬迷需預留充裕時間接受保安檢查，並希望馬迷切勿攜帶可能對人馬安全構成危險的物品。

針對安檢過程中，有甚麼物品被視作「違禁品」？例如頭盔、橫額等可否帶入場？馬會回應港媒表示，馬迷入場可攜帶甚麼物品，會基於有關物品會否影響在場的工作人員、馬匹及其他公眾人士的安全，又或者會否影響到馬匹的情緒而定。而一旦被發現攜帶有關物品入場，保安人員在安檢時會邀請有關人士離場。