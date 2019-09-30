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習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

2019-09-30 19:55聯合報 記者陳言喬╱即時報導

習近平強調要堅持九二共識，推動兩岸關係和平發展。（央視截圖）
習近平強調要堅持九二共識，推動兩岸關係和平發展。（央視截圖）
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中共總書記習近平30日晚在慶祝「中共建政70年」的招待會晚宴上致詞時談到台灣。他說，「我們要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，其任何人，任何勢力都無法阻擋的」。

習近平還談到香港。他說，「我們要繼續全面、準確貫徹一國兩制港人治港、澳人治澳高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，我們相信，有祖國的全力支持、有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力」香港、澳門一定能夠與祖國內地同發展共進步，明天一定會更好」。

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