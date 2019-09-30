習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

相關新聞
香港賽馬會宣布：「十一」賽馬日如期舉行2019-09-30 20:44
習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號2019-09-30 17:08
突顯歷史傳承 十一前習近平瞻仰毛澤東遺容2019-09-30 13:27
華郵：中共統治比蘇共多了1年 值得慶祝2019-09-30 13:26
張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港2019-09-30 13:14
中共閱兵集訓照刷屏 外國網友：想看2019-09-30 12:31
保「閱兵藍」 北京對氣象局下達多項任務2019-09-30 12:30
中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃2019-09-30 12:03
打擊跨國犯罪 中柬設辦公室2019-09-30 00:26
公民實驗室：「一鍵安裝」讓流亡藏人受到病毒軟件攻擊2019-09-30 00:07
綠新決議文 國台辦批：獨心不改2019-09-29 23:43
中俄轟炸機罕見聯合巡邏飛行逼近釣魚台島2019-09-29 11:09
人民日報：民進黨新決議文搞「台獨」非常露骨2019-09-29 10:31
美國財政部：目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市2019-09-29 09:53
針對校園香港議題爆衝突 在台陸生投書表心聲2019-09-29 09:25
十一假期750萬陸客出境旅遊 赴日本最夯2019-09-28 20:02
王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」2019-09-28 16:16
宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主2019-09-28 15:07
觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」2019-09-28 14:33
黃之鋒宣布參選香港區議員2019-09-28 14:19
陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾2019-09-28 14:10
習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」2019-09-28 13:31
中國發布70年國史 未見六四、香港反送中2019-09-28 10:38
吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來2019-09-28 08:26
最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？2019-09-28 01:55
綠通過決議文 陸批激化兩岸對抗2019-09-29 19:31
評民進黨新決議文 港媒：兩岸關係必惡化2019-09-29 18:01
熱門文章
何韻詩遭潑紅漆 蔡英文：不要試圖挑戰台灣的民主法治2019-09-29 16:41
允何韻詩929遊行兩套標準？內政部：應保障合法集會權2019-09-29 22:02
何韻詩可參加遊行？ 移民署：法令沒說外國人不能參加2019-09-29 21:53
對潑漆者提告 何韻詩：獨善其身將縱容事件發生2019-09-30 11:10
男補800條王錦蛇賺44萬 被捕判罰88萬兼坐牢2019-09-30 13:29
何韻詩遭潑漆前警要貼身保護 被工作人員阻擋靠近2019-09-29 22:04
綠新決議文 國台辦批：獨心不改2019-09-29 23:43
習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展2019-09-30 19:55
港警猛放催淚彈 反送中衝突再升級2019-09-29 23:43
上海地產巨鱷戴志康 涉非法集資300億被拘捕2019-09-30 11:54
張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港2019-09-30 13:14
何韻詩遭統促黨潑漆 柯文哲：廢話，當然不對2019-09-30 13:46
陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任2019-09-30 18:26
保「閱兵藍」 北京對氣象局下達多項任務2019-09-30 12:30
北京不滿林鄭？傳最後一刻才登十一觀禮名單2019-09-30 12:37
何韻詩遭襲 他批民進黨的民主法治像斯斯感冒藥2019-09-30 18:04
習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號2019-09-30 17:08
影／談何韻詩遭潑漆 蘇貞昌：非常憤怒且不以為然2019-09-30 10:30
大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元2019-09-30 14:37
香港富商捐地響應北京 陸媒進逼要李嘉誠表態2019-09-30 13:41
潑漆嫌與李大維合照被指統派、英派一家親 總統府駁斥2019-09-30 12:59
何韻詩遭潑漆 警逮2嫌送辦2019-09-29 23:43
撐港反極權遊行 彰化人也北上支持2019-09-29 23:45
高雄反極權聲援香港 民眾空拍機突掉落擊傷員警2019-09-29 21:24
反送中警民衝突不斷 港島今遭多處縱火2019-09-29 21:19
突顯歷史傳承 十一前習近平瞻仰毛澤東遺容2019-09-30 13:27
兩岸微流行／批港反送中 央視主播 「表情包」爆紅2019-09-29 23:43
影／曾與潑漆嫌合照 蔣萬安：不能為他負責2019-09-30 13:25
河南開封人馬鬥 水火不容2019-09-30 00:29
中共閱兵集訓照刷屏 外國網友：想看2019-09-30 12:31
批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書2019-09-30 13:42
中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃2019-09-30 12:03
反送中／人民日報：一國兩制無經驗可循 難免受衝擊2019-09-30 12:46
陳佐洱稱香港「去中國化」教育很糟糕值得反思2019-09-30 15:03
香港929遊行 新華社：警適當武力驅散2019-09-29 21:29
移民署：何韻詩來台參與遊行 經事前報備2019-09-30 03:09
何韻詩遭潑漆 國民黨團：遺憾、譴責、速辦2019-09-30 11:31
重慶至昆明高鐵動工 車程減至兩小時2019-09-30 12:28
香港全球反極權大遊行 一中年男子在銅鑼灣遭毆打2019-09-29 21:02
華郵：中共統治比蘇共多了1年 值得慶祝2019-09-30 13:26
留言