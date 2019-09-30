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突顯歷史傳承 十一前習近平瞻仰毛澤東遺容

2019-09-30 13:27聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共建政70周年前夕，習近平等中共和國家領導人今天（30日）上午到毛主席紀念堂。據《新華社》報導，習近平「向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰了毛澤東的遺容」。選在中共「國慶」日前夕憑弔尚屬首次，突顯歷史傳承，政治符號意味明顯。

香港01分析稱，習近平在中共建政70周年這個特殊時刻，特別前往毛澤東紀念堂瞻仰，釋放了清晰的信號，是想通過此舉，強調毛澤東作為中共開國領袖的歷史地位，強調中共執政的合法性，以及對於社會主義這個「走什麼路，打什麼旗」根本問題的再闡釋。

文章稱，正如今天一些大陸分析人士所認為的那樣，習近平時代的開啟，今天的中國，出現了一位正在有意識繼承毛澤東遺產的政治領袖。

這是習近平執政以來首次在「十一」前夕瞻仰毛澤東遺容。此前在2013年12月26日，毛澤東誕辰120周年紀念日。習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等當時的七常委也曾前往毛澤東紀念堂。

據了解，1977年華國鋒與鄧小平，1983年胡耀邦、鄧小平、趙紫陽，1993年江澤民等中共第三代領導人，2003年胡錦濤等中共第四代領導人都曾前往毛澤東紀念堂憑弔。不過從1983年開始，中共歷屆領導人都是選擇在毛澤東誕辰日前往，在中共「國慶」日前夕憑弔尚屬首次，政治符號意味明顯。

選在中共「國慶」日前夕憑弔毛澤東尚屬首次，習近平突顯歷史傳承，政治符號意味明顯。...
選在中共「國慶」日前夕憑弔毛澤東尚屬首次，習近平突顯歷史傳承，政治符號意味明顯。（香港01）
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