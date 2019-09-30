張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港

2019-09-30 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共建政70週年將至，近日，北京舉行「十一」招待會，中共港澳辦主任張曉明缺席，引起輿論關注。有港媒稱，這或與港澳辦權力被收回有關，傳言稱目前主導港澳政策協調的角色，已經移至中央國家安全委員會下屬的國安辦。

中共全國政協辦公廳、中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中共僑聯，於9月28日在北京大會堂聯合舉行「十一」招待會，邀請3800多名港澳台僑各界代表出席。

香港「明報」發署名文章評論說，根據央視畫面，並未見到港澳辦主任張曉明出席招待會，而港澳辦副主任宋哲則現身會場，而此活動可能是港澳辦唯一參與「十一」的活動，主任張曉明缺席值得深究原因。

評論說，張曉明最近一次露面是在9月中旬，陪同澳門候任特首賀一誠見習近平和李克強，估計不涉健康問題。事件或令人聯想到持續已17週的香港反送中運動。

評論認為，即使官員犯錯甚少臨陣易將，通常待風波平息後才會秋後算帳。至於另一可能性，或與近日傳言有關，據稱，目前主導港澳政策協調的角色，已經由港澳辦移至中央國家安全委員會下屬的國安辦有關。

公開資料顯示，張曉明1986年即進入中共國務院港澳辦工作。曾擔任港澳辦前主任廖暉的祕書，2004年晉升為港澳辦副主任。2012年底出任香港中聯辦主任。2017年9月出任港澳辦主任，王志民則接任中聯辦主任一職。

過去近4個月以來，由於港府欲強推《逃犯條例》修訂草案（又稱「送中條例」），引發港人大規模的維權抗議運動。在此期間，港澳協調小組組長韓正曾二度坐鎮深圳，近距離觀察香港事態，每次韓正南下之後，香港的矛盾都呈現激化狀態。

而港澳辦、中聯辦和林鄭當局也多次強硬表態，拒絕撤回「修例」，並出動防暴警察、黑幫及中共公安武警臥底，濫用武力血腥鎮壓民眾的和平抗爭。導致香港緊張的局勢不斷升級。

9月初，即有港媒報導，張曉明可能已經被免職。而王志民也將於10月份的四中全會後被調職。