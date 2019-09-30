保「閱兵藍」 北京對氣象局下達多項任務

2019-09-30 12:30 世界日報 中國新聞組／北京30日電



十一前陰霾鎖北京，北京當局給氣象局下政治任務。 路透社 分享 facebook

為確保中共建政70周年「十一大慶」期間，北京天空呈現象徵普天同慶的「閱兵藍」， 外媒報導，北京近期採取多項措施，甚至下令氣象局要「支持以確保活動的成功」的政治任務；不過6天後，北京即發布今秋首個空氣重污染「橙色預警」。生態環境部則於29日表示，最新的情況是，北京的空氣質量確實變好了，「黨中央國務院高度重視大氣污染防治，取得了明顯的成效。」

法廣報導，為了確保「閱兵藍」，北京當局連日來採取多項措施，除了不得在北京放煙火，還包括8月20日起禁止卡車進入北京，市中心所有建築在9月1日前停工，北京300英里範圍內的工業公司控制排放或停止生產，停止10月7日之前的採礦活動等。

中國國務院副總理胡春華甚至在19日到中國氣象局進行「慶祝新中國成立70周年活動氣象保障服務工作」考察，胡春華要求氣象局「全力以赴保障慶祝活動順利進行」，並做好應對各種可能天氣現象的充分準備計畫。據悉，中國環境部門已呼籲所有北京當局採取應急模式，中國氣象局10月2日前也進入「特殊工作狀態」，持續監視天安門遊行時的天氣。

儘管北京當局企圖營造「閱兵藍」，但自25日夜間起，北京啟動了今年入秋以來首個空氣重污染「橙色預警」，北京中小學、幼兒園、少年宮及校外教育機構停止戶外課程及活動，北京及周邊的11條高速公路被完全或部分關閉，北京許多航班因此取消或延遲。官媒指原因是受均壓場和低氣壓控制，導致出現一次長時間大範圍中至重度污染。

法廣引述北京市環境保護監測中心預測，30日開始北京市中心的空氣質量將處於「不健康」的水平，預計十一前後北京將有大量陰霾。

新京報報導，中國生態環境部部長李乾杰29日則表示，2013年到2018年，全國338個地級及以上城市可吸入顆粒物（PM10）平均濃度下降26.8%，北京的PM2.5也下降了43%，尤其是這兩三年更加明顯，「大家感覺北京空氣質量變好了，確實跟我們的數據相吻合。」顯示中國對大氣污染防治已取得明顯成效。