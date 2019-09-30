中共閱兵集訓照刷屏 外國網友：想看

2019-09-30 12:31 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



女兵訓練中。 中國新聞社 分享 facebook

「十一」閱兵即將到來，據稱是幾次閱兵中規模最大的一次，引起包括美國、俄羅斯等國關注，除此之外，也勾起海外網友的興趣，紛紛稱「想看」。

海外網報導，「59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。」慶祝中共建政70周年閱兵訓練日前正有條不紊推進。與此同時，在境外社交平台上，閱兵集訓片段刷屏不斷，外國網友以「Ctrl C Ctrl V（複製、黏貼）」稱讚中國軍隊的整齊步伐。

報導引述美國CNN 27日刊文稱，「中國將於10月1日的國慶閱兵活動中，展示最先進的武器。」報導以三個形容詞總結道，它們是「強大的、國產的、目前中國人民解放軍武器庫中的軍備」。CNN稱，這場長達80分鐘的閱兵將「彰顯新中國成立70年以來，中國軍事的進步」。

俄羅斯衛星通訊社引述俄軍事專家評論稱，「在閱兵式上展示如此令人印象深刻的軍事實力，將凸顯現代化中國的力量和決心。」

「女兵方隊」也是外媒津津樂道的話題，馬來西亞「中國報」以「中國國慶70周年閱兵女兵方隊首見女將軍領隊」為題報導閱兵集訓，「在此次國慶閱兵徒步方隊中，女兵方隊安排兩名女將軍擔任領隊，…這也是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱。」

聯合早報稱，中國人民解放軍視閱兵為中國軍人形象、軍隊形象乃至大國形象的重要展示。

在有著美版「知乎」之稱的Quora上，也有不少外國網友討論中國閱兵。有網友說：「方隊在完美的時間中行進，每個人的身高完全相同，身材也幾乎相同。從常規步伐到正步切換得很好。」