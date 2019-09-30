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中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃

2019-09-30 12:03聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

今年（2019年）是中共建政70周年。今日（9月30日）是中共的「烈士紀念日」，向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行，中共國家主席習近平等黨和政府領導人與各界代表一同出席，敬獻花籃。

據官方《新華社》報導，習近平等中共黨和政府領導人在儀式開始前來到毛澤東紀念堂，向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰中共前領導人毛澤東的遺容。​​​​

儀式於上午10時舉行，習近平、李克強等黨和政府領導人出席。北京市委書記蔡奇宣布儀式開始並奏「國歌」。之後，在場人士為烈士默哀。習近平、李克強等黨和政府領導人，以及其他在場人士陸續上前致敬。

2014年8月31日，第十二屆中共全國人大常委會第十次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於設立烈士紀念日的決定》（下簡稱《決定》），規定每年9月30日，即「人民英雄紀念碑奠基日」為「烈士紀念日」，並且規定每年9月30日國家舉行紀念烈士活動。今年是《決定》通過後，第6個烈士紀念日。

此後，中共中央辦公辦、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳下發《關於做好烈士紀念日紀念活動的通知》，當中提到，各地區各部門各單位要精心組織安排烈士紀念日各項紀念活動，一是舉行公祭烈士活動，二是要向烈士墓敬獻鮮花，三是開展網上紀念烈士活動，四要關懷慰問烈士遺屬。

儀式於上午10時舉行，中共國家主席習近平等黨和政府領導人出席。（香港01）
儀式於上午10時舉行，中共國家主席習近平等黨和政府領導人出席。（香港01）
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向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行，習近平等黨和政府領導人出席，敬獻...
向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行，習近平等黨和政府領導人出席，敬獻花籃。（香港01）
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中共習近平毛澤東

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