中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃

2019-09-30 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



今年（2019年）是中共建政70周年。今日（9月30日）是中共的「烈士紀念日」，向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行，中共國家主席習近平等黨和政府領導人與各界代表一同出席，敬獻花籃。

據官方《新華社》報導，習近平等中共黨和政府領導人在儀式開始前來到毛澤東紀念堂，向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰中共前領導人毛澤東的遺容。​​​​

儀式於上午10時舉行，習近平、李克強等黨和政府領導人出席。北京市委書記蔡奇宣布儀式開始並奏「國歌」。之後，在場人士為烈士默哀。習近平、李克強等黨和政府領導人，以及其他在場人士陸續上前致敬。

2014年8月31日，第十二屆中共全國人大常委會第十次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於設立烈士紀念日的決定》（下簡稱《決定》），規定每年9月30日，即「人民英雄紀念碑奠基日」為「烈士紀念日」，並且規定每年9月30日國家舉行紀念烈士活動。今年是《決定》通過後，第6個烈士紀念日。