灣仔示威女記者眼睛中彈 記協表示將調查

2019-09-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港市民昨（29）日發起遊行，爆發警民激烈衝突，一名印尼媒體女記者在灣仔採訪，疑被橡膠子彈或布袋彈擊中眼睛而嚴重受傷。香港記者協會今（30）日表示深切慰問，並將對此事進行調查。

香港電台報導，從該名記者接受急救時的媒體直播片段顯示，當時她穿著反光背心，上面有清晰的PRESS字樣，而她亦戴上了機構發出的記者證。記協亦得悉該記者還當時戴上寫有PRESS字樣的頭盔。

記協表示，警方有責任協助新聞工作者的採訪工作，而這項職責亦意味着不應作出任何傷害記者的行為。記協將對此事進行調查，倘得到證實，將採取行動保護會員的權利和安全。

記協提醒，社交媒體正流傳有激進示威者將於今（30）日開始以武力阻撓無綫新聞前線記者的採訪工作。

記協譴責任何對記者使用暴力和威脅使用暴力的行為，並呼籲警察和示威者容許記者在報道事實的過程中，免受嚴重傷害或暴力之威脅。

香港醫管局表示，截至今早，共有48人在衝突中受傷，分別送往四間醫院接受治理，包括41男7女。其中1名在東區醫院留醫的女子傷勢嚴重，其餘有31人傷勢穩定，16人已經出院。