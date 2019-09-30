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打擊跨國犯罪 中柬設辦公室

2019-09-30 00:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中柬執法合作協調辦公室27日在柬埔寨首都金邊正式成立。這是大陸警方在全球設立的首個雙邊警務合作中心，將有力提升兩國執法合作效率，提高共同打擊跨國犯罪水平。

據新華社報導，今年1月，中柬兩國領導人共同確定2019年為中柬執法合作年。雙方執法部門不斷深化執法合作，在打擊網路賭博電信詐騙、涉黑涉惡犯罪等領域取得豐碩成果。中柬執法合作協調辦公室的成立是推進中柬執法合作的又一重要舉措。根據9月初柬警察總監內薩文訪華簽署的諒解備忘錄，雙方執法部門將各選派數名工作人員和警務專家進行聯合辦公。

據中方介紹，辦公室將貫徹落實中柬兩國執法高層的重要共識，嚴打電信詐騙、勒索綁架、經濟犯罪等，全力推進「平安西港」建設，打造雙邊警務合作的範例。柬埔寨首相洪森近日簽署政府令宣布全面禁止網路賭博，辦公室將把握這一契機，進一步加強雙方交流合作，在已有的成果基礎上乘勝追擊，徹底清除盤踞在柬的非法網路賭博集團。

柬方表示，柬警察總署全力支持執法合作辦公室工作，十分歡迎中國大陸警務專家和技術人員來柬交流合作，相信辦公室不僅將有力推動雙方在打擊跨國犯罪方面的合作，也有利於增強柬執法能力、提升柬治安水平。

電信詐騙賭博警察

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