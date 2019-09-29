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港警員佐級協會主席訪京 稱不影響警民關係

2019-09-29 21:55聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

大陸建政70周年「十一」將至，香港約10名警務人員獲邀出席「十一」活動，今日抵達北京後拜訪公安部。獲邀者之一警察隊員佐級協會主席林志偉表示，此刻開心，過去數月無開心過。

林志偉稱，不相信警隊獲邀會影響香港警民關係，又稱若港民認為警隊並非中立，也無法阻止有關想法，相信代表團會與公安部討論香港警隊近況。他認為，以往大陸建政周年，警隊都有獲邀出席活動，這次並非特別情況。但他同時也表示，獲邀反映出大陸對警隊的尊重及有正面看法。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉。圖/取自頭條日報
香港警察隊員佐級協會主席林志偉。圖/取自頭條日報
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