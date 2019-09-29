親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港民下午遊行銅鑼灣 水炮車政府總部戒備

專題／引退賽倒數計時 一起含淚送恰恰

指控台灣是香港反送中黑手 董建華獲中共國家榮譽稱號

2019-09-29 13:06聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據星島網，中共國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式，今早10時在北京人民大會堂金色大廳舉行，中共國家主席習近平將授予42人｢共和國勛章｣、｢友誼勛章｣和國家榮譽稱號獎章，並發表重要講話。

中共全國政協副主席、香港前特首董建華就獲授予｢一國兩制傑出貢獻者｣國家榮譽稱號，是香港唯一獲授勛的代表。

董建華今年七月卅一日說，這場修例爭議（反送中）提升之快速、規模之龐大，組織看似鬆散卻非常精密，與過往的群眾運動明顯不同，故有理由相信這次風暴有幕後推手，或是外部勢力介入，「種種跡象都指向台灣和美國」。

在做了七年香港特首後，於二00五年三月十日傍晚，董建華宣布自己因為「健康大不如前」﹐向北京中央政府呈交了辭職信﹐正式辭去香港特別行政區首席行政長官的職務。兩天之後﹐中共總理溫家寶正式接受董建華辭呈。在隨後的政協閉幕會議上﹐董建華又以高票當選為中共全國政協副主席。

香港傳媒曾以「老懵懂」來形容董建華，意指他無能，不能勝任特首工作。縱觀董七年管治香港的表現﹐確實乏善可陳﹕「八萬五」房屋土地政策的失敗導致香港房地產市場崩潰﹔經濟發展政策對大商家情有獨鍾﹔對香港《保安法》二十三條法案操之過急﹐導致民意失控﹐五十萬香港市民上街遊行示威等等。

中共國家主席習近平將授予董建華（左）｢共和國勛章｣、｢友誼勛章｣和國家榮譽稱號獎...
中共國家主席習近平將授予董建華（左）｢共和國勛章｣、｢友誼勛章｣和國家榮譽稱號獎章。（星島網）
分享

反送中香港

相關新聞

人民日報：民進黨新決議文搞「台獨」非常露骨

2019-09-29 10:31

中俄轟炸機罕見聯合巡邏飛行逼近釣魚台島

2019-09-29 11:09

929台港大遊行下午登場 800警力防範衝突

2019-09-29 10:27

美國財政部：目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市

2019-09-29 09:53

針對校園香港議題爆衝突 在台陸生投書表心聲

2019-09-29 09:25

十一假期750萬陸客出境旅遊 赴日本最夯

2019-09-28 20:02

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33

黃之鋒宣布參選香港區議員

2019-09-28 14:19

陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

我外交官入聯合國參會 陸嗆：偷偷摸摸、很不光彩

2019-09-27 17:05

美航母十一閱兵前夕航行南海 傳被7艘中國軍艦「包圍」

2019-09-27 15:54

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53

北京發表白皮書：中國沒有共產黨會崩解

2019-09-27 13:33

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

安倍晉三拍影片賀中共建政70年

2019-09-27 11:06

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

第九屆北京香山論壇 10月20日至22日舉行

2019-09-26 17:00

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

陸商務部：中美雙方正保持密切溝通

2019-09-26 16:32

連兩日走低！ 滬指低收26點

2019-09-26 15:59
看更多

熱門文章

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

一生必訪… 這機場遊客比乘客還多

2019-09-29 10:00

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45

反送中示威持續多月 香港演藝圈陷分歧

2019-09-28 21:02

傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

2019-09-28 21:28

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

金鐘衝突散去後 港警在各區攔截示威者

2019-09-28 23:10

929台港大遊行下午登場 800警力防範衝突

2019-09-29 10:27

影／台中500人撐香港 齊唱「願榮光歸香港」

2019-09-28 18:22

人民日報：民進黨新決議文搞「台獨」非常露骨

2019-09-29 10:31

十一假期750萬陸客出境旅遊 赴日本最夯

2019-09-28 20:02

大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48

台南撐香港遊行明天登場 警方嚴密戒備以維安全

2019-09-28 22:00

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16

中方大舉採購美國豬肉 對10月貿易談判效果有待觀察

2019-09-28 21:13

後車廂驚現雙腳、警疑「廂屍案」 一開發現驚人景象…

2019-09-28 15:47

占中5週年集會登場 示威者掛布條：為自由而戰

2019-09-28 20:29

指控台灣是香港反送中黑手 董建華獲中共國家榮譽稱號

2019-09-29 13:06

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安

2019-09-28 15:46

影／撐港反極權 美國華府民眾響應

2019-09-29 06:09

929台港大遊行今登場 訴求撐港反極權

2019-09-29 12:11

台人攜反送中「戰略物資」赴港 恐被列黑名單

2019-09-29 00:41

針對校園香港議題爆衝突 在台陸生投書表心聲

2019-09-29 09:25

中俄轟炸機罕見聯合巡邏飛行逼近釣魚台島

2019-09-29 11:09

碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36

十一臨近北京保安嚴密 大陸維權人士被監控被旅遊

2019-09-29 09:59

20餘萬港人集會紀念雨傘運動 再爆警民衝突

2019-09-29 00:21

美國財政部：目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市

2019-09-29 09:53

炮台山撕連儂牆釀衝突 數名口罩漢持棍揮拳打街坊

2019-09-29 10:18

觀察站／從雨傘運動到反送中…5年蛻變 港人爭自由

2019-09-29 00:32

929大遊行 陳浩天：戰場不只在香港也在台灣

2019-09-29 13:46

華府撐香港 100%自由旗幟參考鄭南榕

2019-09-29 09:07

撐港反極權今遊行 馬英九：別輕易犧牲香港法治傳統

2019-09-29 13:39

港人柏林示威 駐德代表謝志偉助陣

2019-09-29 08:12

特派員在現場／唐山走出汙染…找回藍天

2019-09-28 23:32

929台港大遊行 何韻詩將到場聲援

2019-09-29 12:05

雨傘運動五周年港警出動水炮車和裝甲車戒備

2019-09-28 16:52

傘運5週年 港府：審時度勢推動政制發展

2019-09-29 00:01

港民下午遊行銅鑼灣 水炮車政府總部戒備

2019-09-29 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top