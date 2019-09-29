指控台灣是香港反送中黑手 董建華獲中共國家榮譽稱號

2019-09-29 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據星島網，中共國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式，今早10時在北京人民大會堂金色大廳舉行，中共國家主席習近平將授予42人｢共和國勛章｣、｢友誼勛章｣和國家榮譽稱號獎章，並發表重要講話。

中共全國政協副主席、香港前特首董建華就獲授予｢一國兩制傑出貢獻者｣國家榮譽稱號，是香港唯一獲授勛的代表。

董建華今年七月卅一日說，這場修例爭議（反送中）提升之快速、規模之龐大，組織看似鬆散卻非常精密，與過往的群眾運動明顯不同，故有理由相信這次風暴有幕後推手，或是外部勢力介入，「種種跡象都指向台灣和美國」。

在做了七年香港特首後，於二00五年三月十日傍晚，董建華宣布自己因為「健康大不如前」﹐向北京中央政府呈交了辭職信﹐正式辭去香港特別行政區首席行政長官的職務。兩天之後﹐中共總理溫家寶正式接受董建華辭呈。在隨後的政協閉幕會議上﹐董建華又以高票當選為中共全國政協副主席。