親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

恰恰引退／提耙提棒鞠躬 彭政閔留下的三個身影

美通過「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

人民日報：民進黨新決議文搞「台獨」非常露骨

2019-09-29 10:31聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

9月28日，民進黨黨代會討論通過「社會同行世代共贏決議文」。決議文反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨。同時，民進黨操弄香港亂局，影響台灣民眾對「一國兩制」觀感。

據人民日報海外網今天發表專文稱，且看民進黨副秘書長林飛帆毫不遮掩地表示，「新決議文」有幾項核心精神，包括堅定維護「台灣主權立場」，明確反對「一國兩制」；持續深化「國防」自主，並強化「民主防衛」相關法制；未來台灣將不局限在海峽兩岸的一側，而是清楚的以「太平洋的台灣、世界的台灣」來定位自己，強化和區域、國際經貿連結等等。

反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨。這份痴心妄想，倒是一以貫之。但細看之下，反對「一中原則」等基調，這在陳水扁時期推出的「台灣前途決議文」就有，到如今並沒有展現絲毫的開拓與創新。這也體現了民進黨兩岸政策論述的困境-想「獨」又不敢「真獨」，只能在固有的框架裡轉圈圈。而一再重複論述，只能證明綠營對「九二共識」從骨子裡的抵制。

大家都知道，正是民進黨當局缺乏對「九二共識」的正確認知，導致當前兩岸關係極度深寒。但蔡英文們依然拿“維持現狀”來自欺欺人。諷刺的是，正是「新決議文」的碎碎念，坐實了民進黨當局「維持現狀論」的破產。用綠營人士自己的話說，「新決議文」的出爐，正是為了因應新的情勢。

從島內看，民進黨去年九合一選舉遭受空前挫敗，在經濟社會發展上低效無能，酬庸政治近來引發一系列亂象，物議紛紛。從兩岸看，大陸今年初提出「一國兩制」台灣方案，讓某些人如坐針氈，感受到了空前壓力。一中原則已經是國際社會普遍共識，近期台灣連續「斷交」，成為民進黨當局執政的阿喀琉斯之踵。內外交困之際，「新決議文」的出台，正是民進黨當局努力凝聚支持者，同時又掩蓋其執政缺失的關鍵一招。

所以，雖然缺乏新意，「新決議文」卻不缺乏心機。某些人總認為在美中博弈的大環境下有機可乘，而暴力激進分子製造的香港亂局，也讓他們見獵心喜。從近處說，2020台灣大選在即，陷入執政焦慮、選舉焦慮的蔡英文當局，為了勝選自然是不遺餘力不擇手段。 「新決議文」的重心和借力點，就是藉由香港亂局，來反對九二共識和一國兩制，以拉抬蔡英文選情。遠的說，通過進一步妖魔化一國兩制，來累積“台獨”能量，一舉兩得，何樂不為？由此觀之，9月29日島內所謂撐港大遊行，也是掛羊頭賣狗肉而已。

但算盤打得不宜過精。大陸並不介入島內選舉，對於民進黨試圖借助「新決議文」搞勝選那一套把戲，不會隨之起舞。但對民進黨操弄香港亂局，影響台灣民眾對「一國兩制」觀感，反對「九二共識」不能不保持警覺和關注，甚至有所反應。

「台獨」是一條走不通的死路。當年陳水扁早就說過，做不到的就是做不到。作為暴衝型「台獨」前輩，講的這話可是實踐出真知的金玉良言。如果台當局自以為得計，繼續操弄統獨議題玩火，甚至玩過了頭，大陸對其絞索只會越勒越緊，屆時兩岸攤牌甚至戰火相向，而相應苦果卻要所有台灣人民來承受。萬一到了局勢不可控的地步，回頭再看民進黨這種做派，不只是賭上政黨的政治命運，更是賭上兩岸和平及台灣未來發展前途。想想陳水扁的話，真真良言逆耳。但玩火自焚，智者​​不為也！

民進黨全代會昨天通過「社會同行、世代共贏」決議文，決議文中提出四項主張，被中共官...
民進黨全代會昨天通過「社會同行、世代共贏」決議文，決議文中提出四項主張，被中共官媒人民日報認為是露骨地搞「台獨」。（本報資料照片）
分享

民進黨一國兩制香港

相關新聞

929台港大遊行下午登場 800警力防範衝突

2019-09-29 10:27

美國財政部：目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市

2019-09-29 09:53

中俄轟炸機罕見聯合巡邏飛行逼近釣魚台島

2019-09-29 11:09

針對校園香港議題爆衝突 在台陸生投書表心聲

2019-09-29 09:25

十一假期750萬陸客出境旅遊 赴日本最夯

2019-09-28 20:02

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33

熱門文章

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

反送中示威持續多月 香港演藝圈陷分歧

2019-09-28 21:02

傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

2019-09-28 21:28

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45

金鐘衝突散去後 港警在各區攔截示威者

2019-09-28 23:10

一生必訪… 這機場遊客比乘客還多

2019-09-29 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top