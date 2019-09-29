人民日報：民進黨新決議文搞「台獨」非常露骨

2019-09-29 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



9月28日，民進黨黨代會討論通過「社會同行世代共贏決議文」。決議文反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨。同時，民進黨操弄香港亂局，影響台灣民眾對「一國兩制」觀感。

據人民日報海外網今天發表專文稱，且看民進黨副秘書長林飛帆毫不遮掩地表示，「新決議文」有幾項核心精神，包括堅定維護「台灣主權立場」，明確反對「一國兩制」；持續深化「國防」自主，並強化「民主防衛」相關法制；未來台灣將不局限在海峽兩岸的一側，而是清楚的以「太平洋的台灣、世界的台灣」來定位自己，強化和區域、國際經貿連結等等。

反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨。這份痴心妄想，倒是一以貫之。但細看之下，反對「一中原則」等基調，這在陳水扁時期推出的「台灣前途決議文」就有，到如今並沒有展現絲毫的開拓與創新。這也體現了民進黨兩岸政策論述的困境-想「獨」又不敢「真獨」，只能在固有的框架裡轉圈圈。而一再重複論述，只能證明綠營對「九二共識」從骨子裡的抵制。

大家都知道，正是民進黨當局缺乏對「九二共識」的正確認知，導致當前兩岸關係極度深寒。但蔡英文們依然拿“維持現狀”來自欺欺人。諷刺的是，正是「新決議文」的碎碎念，坐實了民進黨當局「維持現狀論」的破產。用綠營人士自己的話說，「新決議文」的出爐，正是為了因應新的情勢。

從島內看，民進黨去年九合一選舉遭受空前挫敗，在經濟社會發展上低效無能，酬庸政治近來引發一系列亂象，物議紛紛。從兩岸看，大陸今年初提出「一國兩制」台灣方案，讓某些人如坐針氈，感受到了空前壓力。一中原則已經是國際社會普遍共識，近期台灣連續「斷交」，成為民進黨當局執政的阿喀琉斯之踵。內外交困之際，「新決議文」的出台，正是民進黨當局努力凝聚支持者，同時又掩蓋其執政缺失的關鍵一招。

所以，雖然缺乏新意，「新決議文」卻不缺乏心機。某些人總認為在美中博弈的大環境下有機可乘，而暴力激進分子製造的香港亂局，也讓他們見獵心喜。從近處說，2020台灣大選在即，陷入執政焦慮、選舉焦慮的蔡英文當局，為了勝選自然是不遺餘力不擇手段。 「新決議文」的重心和借力點，就是藉由香港亂局，來反對九二共識和一國兩制，以拉抬蔡英文選情。遠的說，通過進一步妖魔化一國兩制，來累積“台獨”能量，一舉兩得，何樂不為？由此觀之，9月29日島內所謂撐港大遊行，也是掛羊頭賣狗肉而已。

但算盤打得不宜過精。大陸並不介入島內選舉，對於民進黨試圖借助「新決議文」搞勝選那一套把戲，不會隨之起舞。但對民進黨操弄香港亂局，影響台灣民眾對「一國兩制」觀感，反對「九二共識」不能不保持警覺和關注，甚至有所反應。