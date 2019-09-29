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929台港大遊行下午登場 800警力防範衝突

2019-09-29 10:27中央社 台北29日電

多個民間團體29日將在台北市舉辦「929台港大遊行：撐港．反極權」行動，聲援香港...
多個民間團體29日將在台北市舉辦「929台港大遊行：撐港．反極權」行動，聲援香港的遊行抗爭。記者／林麗玉攝影
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民間團體為聲援香港反送中運動，今天下午將舉行「929撐港反極權」大遊行，預定從立法院出發行經西門町，包括民進黨時代力量等政黨將出席，警方也派出800警力，防範衝突事件。

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會等民間團體，發起「929台港大遊行－撐港反極權」遊行活動，支持香港「反送中」訴求，對港府施壓；響應大遊行的國家，還有日本、英國、澳洲、德國、義大利、法國、加拿大、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、烏克蘭及愛沙尼亞等。

活動將在立法院旁的濟南路一段舉辦，預計下午3時開始，遊行隊伍下午4時出發，預定晚間8時30分結束；遊行路線則是在濟南路一段集合後出發，行經中山南路、青島西路、公園路、襄陽路、重慶南路一段、衡陽路、中華路一段、漢口街一段、館前路、忠孝西路一段後，再回到公園路、青島西路，從林森南路返回濟南路一段集會。

主辦單位台灣公民陣線則表示，目前已有10個政黨參與連署、支持遊行，包括民主進步黨、時代力量、社會民主黨、台灣團結聯盟、台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等，但中國國民黨、親民黨、無黨團結聯盟「至今仍已讀不回」。

民進黨主席卓榮泰將率領黨內正副主管同仁以及其他自動參與的公職及支持者出席，時代力量黨主席徐永明也將與黨籍立委、議員共同響應，並呼籲支持者一起上街撐香港；另外，無黨籍立委林昶佐也將到場。

台北市警方表示，遊行路段管制時間從29日上午9時開始，濟南路先實施彈性交管，預計晚間10時解除，並視現場狀況提前取消交管；警方也掌握情資，活動可能會有中華統一促進黨等統派團體到場，將派員區隔雙方，規劃800名警力到場維安交管，防範發生衝突事件。

時代力量香港民進黨

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