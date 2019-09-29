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美國財政部：目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市

2019-09-29 09:53聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國財政部發言人9月28日發聲明，指出目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市。

彭博社27日報導，指華府正研究多種方法限制美國投資者資金流向中國，包括將在美國上巿的中國公司除牌。報導引述消息人士指出，總統川普同意展開有關研究。

翌日財政部發言人發表聲明，指出目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市。

華府正研究多種方法限制美國投資者資金流向中國大陸。但沒有計劃阻止中國公司在美國上...
華府正研究多種方法限制美國投資者資金流向中國大陸。但沒有計劃阻止中國公司在美國上市。（香港01）
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