針對校園香港議題爆衝突 在台陸生投書表心聲

2019-09-29 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王玉燕 ╱即時報導



最近因香港問題，台灣多家大學校園內發生本地學生與陸生衝突事件。「中評社」今天刊出在台陸生投書，表達他們的心聲。

中評社報導，台灣政治大學、中國文化大學、義守大學部分陸生撰文，就香港問題發表看法。文章說，據台灣媒體報導，近日香港示威遊行的餘波延燒到台灣校園，形成部分陸生與部分「撐港」學生的對峙。作為長期在台讀書又頻繁奔走於港澳的陸生，有三個問題想與「撐港」同學商榷：

第一，您對香港現狀的認知可靠嗎？基於台灣部分親綠媒體與網路平台長期操作，對於中國大陸及相關議題的報導，已經構成了一種基本公式—選題負面化，概念汙名化，好事不見報，壞事組合報。請您想想，這些年，那個「便溺滿地」、「吃不起茶葉蛋和榨菜」的大陸已經悄然成為了世界第二大經濟體，只出一張嘴的「唱衰」有用嗎？媒體建構的那個「世界」真的可信嗎？基於「擬態真實」做出的判斷靠得住嗎？

第二，您「撐港」撐的是誰的「港」？世界是多元的，但卻是有前提的。理性的確是雙方在公共領域下的溝通方式，但不是你要分裂我的國，我還跟你講道德！香港是中國的，也是廣大香港市民的，認定示威者是全體港人，無視「反示威」群眾的存在，坐視看著香港暴亂而痛心疾首的廣大民眾被代表，這是理性麼？無視示威人群丟汽油彈，歪曲港警維繫秩序，是理性麼？理性是選擇性注意麼？理性是以偏概全麼？理性是先把「香港議題」引入校園，然後再給不同意見者扣上極端的帽子麼？