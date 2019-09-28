中方大舉採購美國豬肉 對10月貿易談判效果有待觀察

2019-09-28 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美中高階貿易會談10月10於華府重啟，中方將由大陸國務院副總理劉鶴率團主談。大陸豬肉供應短缺之際，選在此時大舉採購美國豬肉，能否對談判產生正面效果，備受關注。

新華網報導，大陸商務部表示，會談前大陸將持續豁免美國農產品的關稅，包括黃豆和豬肉。大陸爆發豬瘟後，豬肉價格今年已飆漲逾70%，生豬銳減近40%，迫使大陸政府採取行動確保供應與價格穩定。

路透引述美國農業部日前公布的數據顯示，大陸對美國豬肉的採購量創8月底以來新高，光是9月13至19日短短一周，就採購3,375噸。白宮顧問庫德洛極力唱好大陸購買農產品，稱中美貿易戰可能快達協議。

大陸海關總署統計，今年8月大陸豬肉進口量達16.29萬噸，較去年同期大增76%，而1至8月累計進口量更達116.4萬噸，直逼2018年全年119.3萬噸的水平，顯見大陸全力維穩豬肉價格的意圖。

BBC報導，大陸是世界最大的豬肉生產國，即使在屠殺超過100萬頭豬後，在一年後仍難以控制疫情。供應短缺使豬肉價格暴漲，今年8月比去年同期漲46.7%，影響到家庭收入。豬肉是大陸最主要的食物之一，在肉類消費當中占逾60%。

今年8月大陸豬肉價格年漲46.7%，影響CPI上漲約1.08個百分點。據統計，9月初至今大陸官方共向市場投放中央儲備肉三個批次，總計投放豬肉2萬噸，牛肉2,400噸，羊肉1,900噸，部分地區也陸續開展地方儲備肉投放工作。