親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

中方大舉採購美國豬肉 對10月貿易談判效果有待觀察

2019-09-28 21:13聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美中高階貿易會談10月10於華府重啟，中方將由大陸國務院副總理劉鶴率團主談。大陸豬肉供應短缺之際，選在此時大舉採購美國豬肉，能否對談判產生正面效果，備受關注。

新華網報導，大陸商務部表示，會談前大陸將持續豁免美國農產品的關稅，包括黃豆和豬肉。大陸爆發豬瘟後，豬肉價格今年已飆漲逾70%，生豬銳減近40%，迫使大陸政府採取行動確保供應與價格穩定。

路透引述美國農業部日前公布的數據顯示，大陸對美國豬肉的採購量創8月底以來新高，光是9月13至19日短短一周，就採購3,375噸。白宮顧問庫德洛極力唱好大陸購買農產品，稱中美貿易戰可能快達協議。

大陸海關總署統計，今年8月大陸豬肉進口量達16.29萬噸，較去年同期大增76%，而1至8月累計進口量更達116.4萬噸，直逼2018年全年119.3萬噸的水平，顯見大陸全力維穩豬肉價格的意圖。

BBC報導，大陸是世界最大的豬肉生產國，即使在屠殺超過100萬頭豬後，在一年後仍難以控制疫情。供應短缺使豬肉價格暴漲，今年8月比去年同期漲46.7%，影響到家庭收入。豬肉是大陸最主要的食物之一，在肉類消費當中占逾60%。

今年8月大陸豬肉價格年漲46.7%，影響CPI上漲約1.08個百分點。據統計，9月初至今大陸官方共向市場投放中央儲備肉三個批次，總計投放豬肉2萬噸，牛肉2,400噸，羊肉1,900噸，部分地區也陸續開展地方儲備肉投放工作。

紐約時報報導，大陸豬肉今年底的價格可能會達2018年時的兩倍。北京面臨的挑戰也變得越來越嚴峻。許多牲畜業者稱，官方數字並沒有反映出疫情的嚴重性。

中國大陸選在美中第13輪高階會談前大舉採購美國豬肉，對談判能否產生正面效果，備受...
中國大陸選在美中第13輪高階會談前大舉採購美國豬肉，對談判能否產生正面效果，備受關切。（本報系資料庫）
分享

疫情紐約時報

相關新聞

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33

黃之鋒宣布參選香港區議員

2019-09-28 14:19

陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

我外交官入聯合國參會 陸嗆：偷偷摸摸、很不光彩

2019-09-27 17:05

美航母十一閱兵前夕航行南海 傳被7艘中國軍艦「包圍」

2019-09-27 15:54

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53

北京發表白皮書：中國沒有共產黨會崩解

2019-09-27 13:33

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

安倍晉三拍影片賀中共建政70年

2019-09-27 11:06

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

第九屆北京香山論壇 10月20日至22日舉行

2019-09-26 17:00

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

陸商務部：中美雙方正保持密切溝通

2019-09-26 16:32

連兩日走低！ 滬指低收26點

2019-09-26 15:59

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58

直擊十一閱兵訓練 烈日下…他們日練8小時、走3萬步

2019-09-26 12:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:55

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:52
看更多

熱門文章

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

念博士不如買對房 深圳拆遷拆出1878個億萬富翁

2019-09-28 08:00

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

中共建政七十周年前夕 官媒突刊文批判老毛發動文革

2019-09-27 21:59

反送中求解 港府收地富商捐地

2019-09-28 00:23

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

大陸女鞋第一品牌達芙妮放量暴跌 創12年來最大跌幅

2019-09-27 21:51

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

從香港傘運5週年 看反送中如何走向終局之戰

2019-09-28 11:20

黃之鋒宣布參選香港區議員

2019-09-28 14:19

回收784幅私地 港府祭「尚方寶劍」打房

2019-09-28 00:26

影／台中500人撐香港 齊唱「願榮光歸香港」

2019-09-28 18:22

陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16

大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32

擔心川普將對北京發動金融戰 美國中概股集體大跌

2019-09-28 12:10

蘇寧易購併家樂福中國 達陣

2019-09-28 04:09

後車廂驚現雙腳、警疑「廂屍案」 一開發現驚人景象…

2019-09-28 15:47

傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

2019-09-28 21:28

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31

任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34

傑出台商獎／台商展現經營韌性 在全球價值鏈扮演要角

2019-09-28 04:09

碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36

江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38

占中5週年集會登場 示威者掛布條：為自由而戰

2019-09-28 20:29

挽救形象 港府斥資逾台幣3,000萬大登廣告

2019-09-28 12:48

傑出台商獎／陳明璋：能活下來 都有兩把刷子

2019-09-28 04:09

十一假期750萬陸客出境遊 日本最夯

2019-09-28 20:02

美妝直播主介紹卸妝水 鏡頭前當水飲被網民轟無腦

2019-09-28 14:15

雨傘運動五周年港警出動水炮車和裝甲車戒備

2019-09-28 16:52

趙州橋佇立1400年 堅若磐石巧奪天工

2019-09-28 13:10

加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安

2019-09-28 15:46

外資上半年淨買超大陸股債將近台幣2兆元

2019-09-28 10:36

反送中示威持續多月 香港演藝圈陷分歧

2019-09-28 21:02

中國債券「入富」…再等等

2019-09-28 04:00

觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top