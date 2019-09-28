王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國務委員兼外長王毅警告，上世紀「大蕭條」的教訓殷鑒不遠。揮舞關稅大棒，挑起經貿摩擦，將干擾全球產業鏈和供應鏈，損害多邊貿易體制和全球經貿秩序，甚至可能導致世界陷入「衰退陷阱」。

據中新社報導，王毅27日在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論並發言。王毅發言時意有所指地表示，單邊主義和保護主義正衝擊國際秩序，成為突出威脅。

王毅說，面對保護主義逆流不能袖手旁觀；面對全球性挑戰，竪起高牆不是辦法；面對自身問題，諉過於人不是出路。他指出，對於經貿摩擦和分歧，中國堅持以冷靜、理性、合作的方式加以解決，也願意展現最大的耐心和善意。

「但如果不講誠信、不講平等、不講規則，我們也必須做出必要反應，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義」。王毅並強調，「任何威脅都嚇不倒中國，任何施壓也壓不垮中國。」

王毅說，面對單邊主義肆虐不能姑息縱容。國際秩序需要法治規則，為所欲為恐將天下大亂。新一輪科技革命的機遇屬於全世界，其成果不能由個別國家壟斷，更不能阻礙其他國家自主創新的努力。

他指出，「憑藉自身優勢搞單邊制裁和『長臂管轄』，沒有國際法依據，缺乏合法性和正當性。將自身利益凌駕於各國共同利益之上，是典型的霸凌行徑，必將不得人心。」

王毅表示，作為聯合國創始會員國，中國願與各國一道，攜手建設新型國際關係，合力構建人類命運共同體。中國將堅定維護聯合國的地位和作用，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。

美國CNBC報導，中美新一輪談判將於10月10至11日在華盛頓舉行。大陸國務院副總理劉鶴屆時會否再以「習近平特使」身分率團赴美，備受關注。