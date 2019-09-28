親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

關於人生2.0／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國務委員兼外長王毅警告，上世紀「大蕭條」的教訓殷鑒不遠。揮舞關稅大棒，挑起經貿摩擦，將干擾全球產業鏈和供應鏈，損害多邊貿易體制和全球經貿秩序，甚至可能導致世界陷入「衰退陷阱」。

據中新社報導，王毅27日在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論並發言。王毅發言時意有所指地表示，單邊主義和保護主義正衝擊國際秩序，成為突出威脅。　　

王毅說，面對保護主義逆流不能袖手旁觀；面對全球性挑戰，竪起高牆不是辦法；面對自身問題，諉過於人不是出路。他指出，對於經貿摩擦和分歧，中國堅持以冷靜、理性、合作的方式加以解決，也願意展現最大的耐心和善意。

「但如果不講誠信、不講平等、不講規則，我們也必須做出必要反應，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義」。王毅並強調，「任何威脅都嚇不倒中國，任何施壓也壓不垮中國。」　　

王毅說，面對單邊主義肆虐不能姑息縱容。國際秩序需要法治規則，為所欲為恐將天下大亂。新一輪科技革命的機遇屬於全世界，其成果不能由個別國家壟斷，更不能阻礙其他國家自主創新的努力。

他指出，「憑藉自身優勢搞單邊制裁和『長臂管轄』，沒有國際法依據，缺乏合法性和正當性。將自身利益凌駕於各國共同利益之上，是典型的霸凌行徑，必將不得人心。」

王毅表示，作為聯合國創始會員國，中國願與各國一道，攜手建設新型國際關係，合力構建人類命運共同體。中國將堅定維護聯合國的地位和作用，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。　　

美國CNBC報導，中美新一輪談判將於10月10至11日在華盛頓舉行。大陸國務院副總理劉鶴屆時會否再以「習近平特使」身分率團赴美，備受關注。

分析稱，此一頭銜意味劉鶴獲中共最高領導人授權，將有助提高談判成功率。中美近期頻頻互釋善意，美國總統川普和白宮經濟顧問庫德洛均稱雙方「很快將達成協議」，北京也表達願意購買更多美國農產品，期望談判取得成果。

大陸國務委員兼外長王毅27日在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論時，...
大陸國務委員兼外長王毅27日在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論時，以相當的篇幅談論當前中美貿易摩擦。（新華社）
分享

王毅聯合國劉鶴

相關新聞

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10

觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33

黃之鋒宣布參選香港區議員

2019-09-28 14:19

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

我外交官入聯合國參會 陸嗆：偷偷摸摸、很不光彩

2019-09-27 17:05

美航母十一閱兵前夕航行南海 傳被7艘中國軍艦「包圍」

2019-09-27 15:54

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53

北京發表白皮書：中國沒有共產黨會崩解

2019-09-27 13:33

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

安倍晉三拍影片賀中共建政70年

2019-09-27 11:06

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

第九屆北京香山論壇 10月20日至22日舉行

2019-09-26 17:00

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

陸商務部：中美雙方正保持密切溝通

2019-09-26 16:32

連兩日走低！ 滬指低收26點

2019-09-26 15:59

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58

直擊十一閱兵訓練 烈日下…他們日練8小時、走3萬步

2019-09-26 12:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:55

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:52

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00
看更多

熱門文章

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

念博士不如買對房 深圳拆遷拆出1878個億萬富翁

2019-09-28 08:00

中國國務院發布白皮書：沒有共產黨 中國將分裂

2019-09-27 20:15

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

中共建政七十周年前夕 官媒突刊文批判老毛發動文革

2019-09-27 21:59

小孩獨留家中 六旬爺忘帶鑰匙徒手爬九層樓

2019-09-27 21:20

大陸建政70年 非洲記者們不採訪忙著自拍打卡

2019-09-27 21:07

反送中求解 港府收地富商捐地

2019-09-28 00:23

大陸女鞋第一品牌達芙妮放量暴跌 創12年來最大跌幅

2019-09-27 21:51

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

從香港傘運5週年 看反送中如何走向終局之戰

2019-09-28 11:20

ITC對半導體產品發起調查 聯想等企業涉案

2019-09-27 20:27

回收784幅私地 港府祭「尚方寶劍」打房

2019-09-28 00:26

黃之鋒宣布參選香港區議員

2019-09-28 14:19

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32

擔心川普將對北京發動金融戰 美國中概股集體大跌

2019-09-28 12:10

蘇寧易購併家樂福中國 達陣

2019-09-28 04:09

陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10

任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31

傑出台商獎／台商展現經營韌性 在全球價值鏈扮演要角

2019-09-28 04:09

傑出台商獎／陳明璋：能活下來 都有兩把刷子

2019-09-28 04:09

挽救形象 港府斥資逾台幣3,000萬大登廣告

2019-09-28 12:48

江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38

美妝直播主介紹卸妝水 鏡頭前當水飲被網民轟無腦

2019-09-28 14:15

宣布參選香港區議員 黃之鋒：寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07

外資上半年淨買超大陸股債將近台幣2兆元

2019-09-28 10:36

碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36

王毅警告 貿易戰恐導致世界陷入「衰退陷阱」

2019-09-28 16:16

中國債券「入富」…再等等

2019-09-28 04:00

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

母玩手機、看電視太吵影響學習 南京初三生報警求助

2019-09-28 13:35

大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48

後車廂驚現雙腳、警疑「廂屍案」 一開發現驚人景象…

2019-09-28 15:47

觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33

陸企大咖搶紙吸管商機

2019-09-27 23:23

陸8月工業企業利潤轉衰退 較去年同期下降2.0%

2019-09-28 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top