宣布參選香港區議員 黃之鋒:寒冬已臨 誓言捍衛民主

2019-09-28 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒28日宣布,他將參與香港今年區議會選舉。據香港商業電台報導,黃之鋒表示,在國際社會關注及本地抗爭持續下,若港府取消他的參選人資格,反映港府所稱的對話平台只是公關及欺騙技倆,北京及特區政府也將面對國際輿論壓力。

黃之鋒周六中午宣布,將參與今年11月24日舉行的香港區議會選舉,參選選區為港島南區海怡西選區。

黃之鋒隨後在臉書發表題為「炎夏同行、毋懼寒冬」的參選宣言表示,「自年少以來投入民主運動,從反國教、雨傘運動、到反送中所牽起的自由之夏,能在政治風眼當中與香港人一同成長,是我的榮幸。」

黃之鋒說,他堅信,「投入民主運動,絕不能只把目光局限於鏡頭聚焦的街頭抗爭和國際遊說。反之,並駕齊驅地守好社區陣地,即使被視為老掉牙的『寸土必爭』,也是推進香港民主的重要一環。這便是我在鎂光燈以外投入社區營造的起點,盼從地區開始實踐民主價值。」

他表示,海怡半島是他自幼居住了十多年的屋苑,憑著過去投入公共事務的經驗,希望回饋這個見證自己成長的家。他相信,在區內關心、聆聽與體會普羅大眾日常所需,仍是深耕民主的根本。

黃之鋒指出,「『兄弟爬山 各自努力』仍是反送中運動以來的格言,在議會、街頭、國際的三座大山當中,我們無分優次與彼此。」

「也許寒冬已臨,政權可能以各種理由阻撓及打壓,甚至褫奪我們所剩無幾的自由;但我的參選,從來不只是以勝選為目標,更是希望說明 —— 區議會選舉不只關乎選區服務的比拼,更是一場關乎於價值抉擇的民意對壘。」

宣言最後寫道,「For our home, and our homeland,捍衛民主與自由,就由我們的家開始出發。」