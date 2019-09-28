觀察站／建政70年大慶來了 食衣住行「十一化」

2019-09-28 14:33 世界日報 文／清棠



在北京的核心地帶，兩名警衛正在一條胡同內執勤。圖／世界日報提供 分享 facebook

中共建政70周年系列活動最近一一曝光，閱兵、遊行及聯歡等規模，號稱是數十年來最大，值此中美貿易戰戰鼓頻催，香港局勢仍動盪之際，中共擴大舉辦建政70周年閱兵及慶祝活動，鞏固中國國家主席習近平領導權力與宣示國力的意義不言而喻。

不僅官媒以接力的報導刷屏「歌舞昇平」的節慶氣氛，北京也因此進入幾近「備戰」狀態，嚴格的安保維穩措施近年罕見。外媒更是列出彩排和慶典期間「在北京你不能做這些事」的清單，BBC形容這些戒備措施「嚴苛、甚至近乎偏執」。

這其中包括了北京市中心的多個區域被封鎖，區域內的飯店和超市關門歇業，兵的長安街沿線高層建築的窗戶必須貼上反光條或拉上窗簾，核心區域的住宅區被隔離封鎖，要求市中心部分居民搬離，乘坐火車和高鐵從其他城市到北京的旅客面臨額外的多次安全檢查，地鐵1號線多個站點被關閉等。

空域安全部分，禁止在北京市中心上空放風箏、無人機和鴿子；北京及周邊河北、天津一帶的部分煤電廠和建築工地停產，確保慶典萬里無雲的天空；北京市中心暫停快遞派送，從其他省市寄往北京的快遞也受到嚴格檢查。其他還有市中心無線電設備管制，無線局域網室外基站、對講機和無線麥克風都被禁止使用。

在中國的校園裡，學校也精心布置校園環境，發布慶祝活動指南，官媒「師生愛國熱情日漸高漲」報導不斷。27日更公布了令人不得不佩服的「全國70家影院同步上映的直播大片」，全國十餘個省份的觀眾只要坐在影廳中，就能觀賞由中央廣播電視總台回傳慶祝大會、閱兵和群眾遊行的4K超高清信號場面，改寫了中國的電影史。

從以上被披露的相關措施看來，人民六大需要中，似乎除了食、衣沒有明文限制之外，住、行、育、樂都被鋪天蓋地的「十一化」，也帶來不少民怨。

訪客不滿小區加強巡邏及盤查；頻繁的封路、安檢和彩排，讓網友抱怨「你有你的國慶，但我也要上班」；官媒環球時報總編輯也在微博發文，「我深度懷疑，在非特殊地區，我們的安檢過度了」。但這些聲音在官媒報導上幾乎隻字未提。

連串的管制措施，意在鼓舞人心，但對北京小市民來說，「大慶」重要，小市民的「微幸福」同樣不能少。如何在兩者之間取得平衡，是中共邁入建政70周年後的第一項考驗。