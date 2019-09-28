陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在中共建政70周年即將到來之際，大陸國務委員兼外交部長王毅27日在紐約中國常駐聯合國代表團，與吉里巴斯總統兼外長馬茂簽署復交公報，使得與中國大陸有正式外交關係的國家達到180個。新華社為此發表快評稱，「180個建交國，『一個中國』原則的生動映照」。

新華社表示，連日來，同處太平洋島國地區的索羅門群島和吉里巴斯相繼承認「一個中國」原則，同台灣斷交，同中國建交、復交，再次充分表明堅持「一個中國」原則是國際社會的普遍共識，說明「一個中國」原則是「人心所向，大勢所趨，勢不可擋」。

文章稱，去年底，中國同建交太平洋島國領導人舉行集體會晤，一致同意將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開創全方位合作新局面。「有這樣的發展態勢和合作前景，就不難理解為什麼索羅門群島、吉里巴斯如今與中國建交、復交了」。

新華社還指出，「現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾。這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。」