習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據香港明報報導，大陸國家主席習近平明年春天訪問日本時，中日雙方可能簽署兩國間「第五份政治文件」。

中日建交後，從1978到2008年雙方曾先後簽署「中日聯合聲明」、「中日和平友好條約」、「中日聯合宣言」及「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，這四份文件被視為是中日關係的政治基礎。

有關中日將簽署第五份政治文件的消息由來已久。《環球網》早前曾報導，去年5月底，日本前首相福田康夫在日本電視的訪談中就曾提出，中國是日本重要的鄰國之一，日本理應與中國保持友好的關係，擬定第五份政治文件對推動中日關係具有重大意義。

《日本經濟新聞》英文版近日報道，大陸駐日大使孔鉉佑在接受專訪時表示，若條件允許，中方考慮在明春習近平訪日時，與日方簽署第五份政治文件，並願為此開放同日方討論。

大陸前駐大阪總領事王泰平日前在香港聯合出版集團一場研討會上也指出，中日關係正處於20年來最好狀態，估計習近平明年訪日期間，雙方很可能會簽署「第五份政治文件」。

在中共建政70周年即將到來之際，日本首相安倍晉三26日特別錄製一段視頻向大陸祝賀。安倍晉三表示，在6月舉行的G20大阪峰會前的日中首腦會談和晚宴上，雙方商定習近平將於明年春天對日本進行國事訪問，同時一致決心要開闢日中新時代。

安倍說，「日中兩國共同對亞洲和世界的和平與繁榮肩負著重大責任。我堅信，兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，將有益於構築兩國未來關係的新模式。」安倍在視頻一開始還特別以中文問候：「大家好」。

新華社報導，大陸國務委員兼外長王毅26日在紐約出席聯合國大會期間，在與日本外相茂木敏充會面時也說，近年來中日關係內涵不斷延伸，戰略價值日益凸顯。希望雙方切實恪守中日四個政治文件確定的各項原則，建設性處理矛盾分歧，不斷夯實兩國關係政治基礎，持續開闢新的合作前景。