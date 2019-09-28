親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選

幽靈船漂至大溪漁港擱淺 疑颱風從大陸漂日本再來台

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31聯合報 記者林則宏╱即時報導

香港明報報導，大陸國家主席習近平明年春天訪問日本時，中日雙方可能簽署兩國間「第五份政治文件」。

中日建交後，從1978到2008年雙方曾先後簽署「中日聯合聲明」、「中日和平友好條約」、「中日聯合宣言」及「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，這四份文件被視為是中日關係的政治基礎。

有關中日將簽署第五份政治文件的消息由來已久。《環球網》早前曾報導，去年5月底，日本前首相福田康夫在日本電視的訪談中就曾提出，中國是日本重要的鄰國之一，日本理應與中國保持友好的關係，擬定第五份政治文件對推動中日關係具有重大意義。

《日本經濟新聞》英文版近日報道，大陸駐日大使孔鉉佑在接受專訪時表示，若條件允許，中方考慮在明春習近平訪日時，與日方簽署第五份政治文件，並願為此開放同日方討論。

大陸前駐大阪總領事王泰平日前在香港聯合出版集團一場研討會上也指出，中日關係正處於20年來最好狀態，估計習近平明年訪日期間，雙方很可能會簽署「第五份政治文件」。

在中共建政70周年即將到來之際，日本首相安倍晉三26日特別錄製一段視頻向大陸祝賀。安倍晉三表示，在6月舉行的G20大阪峰會前的日中首腦會談和晚宴上，雙方商定習近平將於明年春天對日本進行國事訪問，同時一致決心要開闢日中新時代。

安倍說，「日中兩國共同對亞洲和世界的和平與繁榮肩負著重大責任。我堅信，兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，將有益於構築兩國未來關係的新模式。」安倍在視頻一開始還特別以中文問候：「大家好」。

新華社報導，大陸國務委員兼外長王毅26日在紐約出席聯合國大會期間，在與日本外相茂木敏充會面時也說，近年來中日關係內涵不斷延伸，戰略價值日益凸顯。希望雙方切實恪守中日四個政治文件確定的各項原則，建設性處理矛盾分歧，不斷夯實兩國關係政治基礎，持續開闢新的合作前景。

茂木敏充則表示，日中兩國對地區和平穩定肩負重要責任，雙方應超越矛盾分歧，發展契合新時代需要的友好關係。日方希望同中方密切高層互訪，推進創新合作，深化人文交流，積極開展第三方市場合作。

大陸國務委員兼外長王毅（右）26日在紐約出席聯合國大會期間會見日本外相茂木敏充。...
大陸國務委員兼外長王毅（右）26日在紐約出席聯合國大會期間會見日本外相茂木敏充。（新華社）
分享

習近平香港安倍晉三

相關新聞

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

陸建交國達180個 新華社：未與中國建交的已寥寥無幾

2019-09-28 14:10

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

我外交官入聯合國參會 陸嗆：偷偷摸摸、很不光彩

2019-09-27 17:05

美航母十一閱兵前夕航行南海 傳被7艘中國軍艦「包圍」

2019-09-27 15:54

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53

北京發表白皮書：中國沒有共產黨會崩解

2019-09-27 13:33

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

安倍晉三拍影片賀中共建政70年

2019-09-27 11:06

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

第九屆北京香山論壇 10月20日至22日舉行

2019-09-26 17:00

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

陸商務部：中美雙方正保持密切溝通

2019-09-26 16:32

連兩日走低！ 滬指低收26點

2019-09-26 15:59

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58

直擊十一閱兵訓練 烈日下…他們日練8小時、走3萬步

2019-09-26 12:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:55

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:52

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00

陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03

國台辦認逮蔡金樹 「涉危害國安」

2019-09-25 23:44

港府首場「社區對話」明登場 港民每人發言約3分鐘

2019-09-25 21:59

港前政務司長籲港府聽民意 促重啟政改

2019-09-25 19:20
看更多

熱門文章

最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

2019-09-28 01:55

念博士不如買對房 深圳拆遷拆出1878個億萬富翁

2019-09-28 08:00

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53

中國國務院發布白皮書：沒有共產黨 中國將分裂

2019-09-27 20:15

我外交官入聯合國參會 陸嗆：偷偷摸摸、很不光彩

2019-09-27 17:05

打開機艙逃生門 大媽：空氣太悶想透透氣

2019-09-27 16:41

吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26

美航母十一閱兵前夕航行南海 傳被7艘中國軍艦「包圍」

2019-09-27 15:54

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

中共建政七十周年前夕 官媒突刊文批判老毛發動文革

2019-09-27 21:59

中國十一閱兵女兵方隊 首見2位女將軍領隊

2019-09-27 15:50

港府大手筆收回748幅私人土地 面積逾20萬坪

2019-09-27 14:51

小孩獨留家中 六旬爺忘帶鑰匙徒手爬九層樓

2019-09-27 21:20

大陸建政70年 非洲記者們不採訪忙著自拍打卡

2019-09-27 21:07

香港泛民議員接受親中媒體專訪 與暴力切割

2019-09-27 16:14

香港貧富差距大 有人住豪宅卻有人住0.4坪棺材房

2019-09-27 15:40

反送中求解 港府收地富商捐地

2019-09-28 00:23

大陸女鞋第一品牌達芙妮放量暴跌 創12年來最大跌幅

2019-09-27 21:51

大陸西向新通道「中歐班列」 合肥發出今年第300列次

2019-09-27 17:13

ITC對半導體產品發起調查 聯想等企業涉案

2019-09-27 20:27

中國發布70年國史 未見六四、香港反送中

2019-09-28 10:38

這所香港大學在大陸建校 動工儀式林鄭月娥也來了

2019-09-27 15:18

回收784幅私地 港府祭「尚方寶劍」打房

2019-09-28 00:26

從香港傘運5週年 看反送中如何走向終局之戰

2019-09-28 11:20

學新疆維穩？中國警方發通知採男性DNA

2019-09-27 16:01

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32

蘇寧易購併家樂福中國 達陣

2019-09-28 04:09

擔心川普將對北京發動金融戰 美國中概股集體大跌

2019-09-28 12:10

港女命案兇嫌10月可望獲釋 台港態度一次看懂

2019-09-27 14:22

任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34

傑出台商獎／台商展現經營韌性 在全球價值鏈扮演要角

2019-09-28 04:09

傑出台商獎／陳明璋：能活下來 都有兩把刷子

2019-09-28 04:09

挽救形象 港府斥資逾台幣3,000萬大登廣告

2019-09-28 12:48

外資上半年淨買超大陸股債將近台幣2兆元

2019-09-28 10:36

習近平明春訪日 中日可能簽署「第五份政治文件」

2019-09-28 13:31

中國債券「入富」…再等等

2019-09-28 04:00

江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38

陸企大咖搶紙吸管商機

2019-09-27 23:23

陸8月工業企業利潤轉衰退 較去年同期下降2.0%

2019-09-28 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top