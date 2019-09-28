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吉里巴斯與陸建交 承諾不再與台灣進行任何官方往來

2019-09-28 08:26聯合報 記者林則宏╱即時報導

當地時間27日，大陸國務委員兼外交部長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團，與吉里巴斯總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）簽署兩國關於恢復外交關係的聯合公報，決定即日恢復大使級外交關係。吉里巴斯承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

據新華社報導，王毅表示，中吉兩國在此正式復交，有兩個不同尋常的特殊意義。王毅說，「首先，離我們不遠的地方，就是聯合國總部。48年前，正是在那裡，聯合國大會以壓倒性多數通過著名的2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法權利，並且承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表。」

他指出，也正是從那時起，「一個中國」原則開始成為國際社會的廣泛共識和國際關係中的重要準則。48年後的今天，中吉兩國的復交再次以事實證明，堅持「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，是誰也無法改變和違背的歷史潮流。

王毅說，「第二，還有3天，中華人民共和國就將迎來70周年華誕。中吉兩國此時此刻正式復交，無疑將為這一重要的歷史時刻錦上添花、增光加彩。在中國未來的發展進程中，多了吉里巴斯這樣一位好朋友、好夥伴，吉里巴斯人民從此也可以與一個擁有14億人口的大國開展互利合作，分享發展機遇。」

王毅表示，復交後，中方願本著彼此尊重、平等互利的原則，為吉里巴斯實現自主和可持續發展提供力所能及的幫助。中方也願加強同吉里巴斯在地區和國際事務中的溝通協作，共同維護發展中國家的正當權益。

新華社報導，在兩國建交公報中，吉里巴斯承認，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府上述立場表示讚賞。

當地時間9月27日，大陸國務委員兼外長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團，與吉里巴斯...
當地時間9月27日，大陸國務委員兼外長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團，與吉里巴斯總統兼外長馬茂簽署兩國關於恢復外交關係的聯合公報。（中新社）
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吉里巴斯王毅聯合國

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