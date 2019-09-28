中國大陸與吉里巴斯 在紐約簽建交公報

中國外交部長王毅（右）與吉里巴斯總統兼外交部長Taneti Maamau，在紐約簽署建交公報。 （記者魏碧洲/攝影） 分享 facebook 中國大陸與吉里巴斯27日在紐約中國駐聯合國代表團大廳，由中國外交部長王毅與吉里巴斯總統兼外交部長馬茂（Taneti Maamau）簽署建交公報，兩國即日恢復大使級外交關係。

影片來源：記者金春香