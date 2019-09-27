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陸：沒有共產黨，中國將走向分裂，給世界帶來災難

2019-09-27 20:15聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國大陸今天發布「新時代的中國與世界」白皮書。系統介紹中國的發展成就、發展道路、發展走向，闡述中國與世界的關係，以增進國際社會對中國發展的瞭解和理解。

中共中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟表示，白皮書圍繞「中國從哪裡來、向哪裡去」、「中國推動建設什麼樣的世界」、「發展起來的中國如何與世界相處」等問題。

白皮書指出，70年來，在中國共產黨領導下，中國發生了翻天覆地的變化，創造了人類歷史上前所未有的發展奇跡，特別是中共十八大以來，中國發展取得歷史性成就、發生歷史性變革。

白皮書稱，中國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的發展歷程，經濟總量躍居世界第二，近14億人民擺脫了物質短缺，總體達到小康水準，享有前所未有的尊嚴和權利。

白皮書指出，70年來，中國發展取得成功，根本原因是在中國共產黨領導，中國體量巨大、國情複雜，治理難度世所罕見，沒有集中統一、堅強有力的領導力量，中國將走向分裂和解體，給世界帶來災難。但這句話也引起網友不同解讀。

白皮書還不忘提到當前的中美關係，稱美國應以理性思維、發展眼光看待兩國關係，中國無意挑戰美國，也不想取代美國；美國無法左右中國，更不可能阻止中國的發展。

「新時代的中國與世界」白皮書，由前言、正文和結束語組成，全文2.9萬字。白皮書以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發布。

再幾天中共將慶祝建政七十周年，圖為夜色下裝扮得美輪美奐的北京天安門城樓。特派記者...
再幾天中共將慶祝建政七十周年，圖為夜色下裝扮得美輪美奐的北京天安門城樓。特派記者陳言喬／攝影
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再幾天中共將慶祝建政七十周年，圖為夜色下裝扮得美輪美奐的北京天安門城樓。特派記者...
再幾天中共將慶祝建政七十周年，圖為夜色下裝扮得美輪美奐的北京天安門城樓。特派記者陳言喬／攝影
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