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人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

「十一」黃金周7天長假即將來臨，預估今年約有8億人次出遊，其中，有超過750萬人次出境旅遊。不過，8月以來在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙「破7」，今年「十一」黃金周出境遊陸客也開始精打細算。

出境遊的第一步就是外幣兌換，官方匯率指導價人民幣中間價27日報7.0731 ，再下調2個基點，持續貶值。

自8月5日美元兌人民幣迅速突破了7的整數關口，至今人民幣在岸、離岸匯率貶值幅度已突破4%，刷新11年來新低。陸客反映今年「十一」黃金周出境旅行換匯成本上升。

尤其是歐美旅遊，換美元、歐元負擔加重，有人在上半年就計畫好了「十一」長假去美國旅遊，但沒有提早換匯。「一開始換匯沒那麼著急，8月人民幣「破7」了，就想等回到7以下再換，結果一直都在7以上。」

為了怕人民幣持續走貶，9月中旬換了2000美元，花了人民幣1.4萬多元。與6、7月時6.8元左右的匯率相比，成本增加人民幣三、四百元左右。

為了減少換匯損失，陸客精打細算，就在大陸提前預訂定製旅遊套餐，其中包含交通、食宿、門票等費用，大部分在出境前就用人民幣預先支付。同時，到美國後現金就是用來付小費，或者預備著不能刷卡的地方用。

去美國、歐洲的遊客今年人民幣匯率不吃香，但是到相對人民幣貶值的日本、亞洲地區，還算幸運。

人民幣對日元匯率9月小幅回升，目前人民幣對日元匯率約在15.1-15.2之間，以換匯10萬日元計算，花了人民幣6500多元，如果是提早在8月下旬14.7左右的低點換匯，10萬日元需花約6800元。因此，去日本還可以買買買。

有趣的是，人民幣匯率「破7」，持續貶值下出國用人民幣不划算，今年「十一」黃金周有別以往，境內遊市場表現比出境遊更搶眼。據飛豬旅遊平台大資料統計，今年境內遊人數要比去年增長了42%，且增速超過出境遊。

「十一」黃金周大陸熱門景點到處人滿為患。照片取自新華社
「十一」黃金周大陸熱門景點到處人滿為患。照片取自新華社
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人民幣黃金周陸客

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