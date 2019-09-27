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我外交官入聯合國參會 陸嗆：偷偷摸摸、很不光彩

2019-09-27 17:05聯合報 記者許依晨╱即時報導

美國總統川普23日主持於紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，我駐紐...
美國總統川普23日主持於紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，我駐紐約辦事處處長徐儷文（後排右一）獲邀出席。 圖／取自聯合國網站影片
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中華民國駐紐約辦事處長徐儷文獲美方邀請進入聯合國，參與宗教自由會議，中共外交部發言人耿爽今天表示，這只是美國借聯合國場地舉行的一場邊會，並非聯合國的會議，他還批評「台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國」、「這種小動作很不光彩，貽笑大方」。

美國總統川普23日主持在紐約聯合國總部舉行的全球呼籲保護宗教自由活動，川普發表演講。在這場活動當中，我駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文也受邀出席。

對此，行政院長蘇貞昌日前則稱，自從1971年我國退出聯合國後，這是台灣政府正式的外交代表第一次正式進入聯合國，這是非常重要的外交突破，也表示台美關係的精進。

中共外交部發言人耿爽今天主持例行記者會，陸媒詢問，「有台灣媒體報導，台北駐紐約辦事機構人員日前進入聯合國總部參加了美國舉行的宗教問題相關會議，並稱是外交突破。請問中方有何評論？」

耿爽回應，這場會議是美國借聯合國場地舉行的一場邊會，根本不是聯合國的會議，「台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國，自損人格，還渲染說這是所謂的外交突破，這種小動作很不光彩，貽笑大方。」

他指出，聯合國方面多次重申，堅持按照聯大第2758號決議處理台灣問題，廣大聯合國會員國也堅持一個中國原則，「台灣當局的圖謀不會得逞。」

聯合國外交部中共

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