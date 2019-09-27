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美航母十一閱兵前夕航行南海 傳被7艘中國軍艦「包圍」

2019-09-27 15:54世界日報 中國新聞組／北京27日電

美國雷根號航母在南海航行，疑似被多艘中國軍艦「包圍」。圖／美聯社
美國雷根號航母在南海航行，疑似被多艘中國軍艦「包圍」。圖／美聯社
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建政70周年臨近，中國將在10月1日舉行大型閱兵儀式。近日有媒體報導，衛星照片顯示，美國雷根號航母正在南海航行，疑似被多艘中國軍艦「包圍」。對此，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強表示，一些國家的軍艦喜歡在中國的喜慶日子在周邊搞一些小動作，並稱任何小動作都影響不了中國和中國軍隊的大發展。

香港01引述多維新聞網報導，自9月底以來，雷根號航母從日本軍事基地駛出，一路南下，在航行至南海海域時，衛星圖顯示，疑似被七艘中國海軍軍艦「包圍」。中國國防部26日舉行例行記者會時，有媒體向任國強求證此事。

任國強表示，美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，中方對此堅決反對，並要求美方切實尊重各國安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量，而中國軍隊也將堅定捍衛國家主權和安全。

還有媒體提問稱，有規律顯示，美方喜歡在中國重大節日前在周邊海域搞一些小動作，國防部對此有何評論？任國強則不點名批評美國稱，關於某些國家的軍艦總會在中國周邊搞些小動作，他想強調，任何小動作都影響不了中國和中國軍隊的大發展，「中國軍隊將一如既往堅定履行使命任務，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區的和平與穩定。」

國防部新聞發言人任國強表示，一些國家的軍艦喜歡在中國的喜慶日子在周邊搞一些小動作...
國防部新聞發言人任國強表示，一些國家的軍艦喜歡在中國的喜慶日子在周邊搞一些小動作。圖／中新社
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