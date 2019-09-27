親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們距離完善天差地遠

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共將舉行建政七十周年十一大閱兵等活動，天安門廣場早前啟動景觀工程施工。 （美聯...
中共將舉行建政七十周年十一大閱兵等活動，天安門廣場早前啟動景觀工程施工。 （美聯社）
分享
中共建政70周年紀念日即將到來，中國大陸當局預計將舉行數十年來規模最龐大的慶祝活動。外媒報導，與此同時，北京也進入全面警戒狀態，嚴格的安保維穩措施為近年罕見。

BBC中文報導中國的國慶活動一般有「五年一小慶，十年一大慶，逢大慶舉行閲兵」的傳統。1999年和2009年，時任中國領導人江澤民和胡錦濤，分別舉行國慶閲兵。

2012年習近平上台後，破例於2015年以「紀念抗日戰爭勝利70週年」的名義舉行閲兵，並於2017年7月在內蒙古朱日和訓練基地再次閲兵。

中共建政70年，北京將在10月1日上午，在天安門廣場舉行聲勢浩大的閲兵式和群眾遊行。當晚還有一場文藝演出和焰火表演，預計將有近30萬人參與。

根據中國官方公布的計劃，主要慶祝活動將在北京的天安門廣場舉行。中國國家主席習近平預計將在中共中央政治局其他常委、前領導人及外賓簇擁下，發表講話。

隨後，將接續舉行閲兵，根據規劃，時長共80分鐘，共有59個方隊和聯合軍樂團參與，總規模約1.5萬人，出動各類飛機160餘架，將是中國近幾次閲兵規模最大的一次。

距離10月1日不到一周，中共當局緊張戒備維穩。不過，即將到來的一系列慶祝活動只對受到邀請的人開放，對於居住在市中心的居民來說，「大慶」也意味著更多的限制。

報導指出，在過去幾次彩排和即將到來的慶典期間，北京市中心的多個區域被封鎖，區域內的飯店和超市都關門歇業，彩排期間，貫穿北京東西的地鐵1號線多個站點被關閉。

此外，在舉行閲兵的長安街沿線，高層建築的窗戶被要求貼上反光條或拉上窗簾。核心區域的住宅區被隔離封鎖，有專門的守衛負責站崗，當地居民需要使用身份證才能出入該地區。

不僅乘坐火車和高鐵從其他城市到北京的旅客將面臨額外的多次安全檢查，從9月24日到10月3日，北京市中心將停止快遞派送，從其它省市寄往北京的快遞將受到嚴格檢查，「遙控地雷」、「炸彈鬧鐘」等玩具被嚴格禁止。

另一方面，空域安全也至關重要，北京已禁止在市中心上空放風箏、無人機和市民養的鴿子。並在市中心實行了無線電設備管制，無線局域網室外基站、對講機和無線麥克風都被禁止使用。

紐約時報中文網24日刊登記者赫海威（Javier C．Hernandez）發自北京的「國慶前的北京：我拉上窗簾，迎接習近平的大閱兵」一文。內容指出，為因應閱兵演練與種種維穩因素，他不但被要求暫時離開長安街附近住處，此外，武警還會「進駐」4天。

北京中共習近平

相關新聞

北京發表白皮書：中國沒有共產黨會崩解

2019-09-27 13:33

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

安倍晉三拍影片賀中共建政70年

2019-09-27 11:06

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

第九屆北京香山論壇 10月20日至22日舉行

2019-09-26 17:00

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

陸商務部：中美雙方正保持密切溝通

2019-09-26 16:32

連兩日走低！ 滬指低收26點

2019-09-26 15:59

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58

直擊十一閱兵訓練 烈日下…他們日練8小時、走3萬步

2019-09-26 12:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:55

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:52

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00

陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03

國台辦認逮蔡金樹 「涉危害國安」

2019-09-25 23:44

港府首場「社區對話」明登場 港民每人發言約3分鐘

2019-09-25 21:59

港前政務司長籲港府聽民意 促重啟政改

2019-09-25 19:20

陸外交部斥817公報「雷根備忘錄」 完全錯誤和無效

2019-09-25 17:22

陸外交部強烈敦促美方停止售台武器

2019-09-25 17:13

北京大興國際機場25日首飛七架航班 正式通航

2019-09-25 16:43

北京至台灣高鐵先期工程：平潭大橋25日宣布貫通

2019-09-25 16:38

王毅針對台灣、香港及新疆問題表明陸方立場

2019-09-25 15:54

陸「十一」遊行動員將10萬群眾 釋放7萬隻和平鴿

2019-09-25 15:52

傳金正恩可能下月初訪大陸 正值兩國建交70周年

2019-09-25 15:40

解放軍1,300人聯合軍樂團同步演奏 氣勢驚人

2019-09-25 15:20
看更多

熱門文章

港民怒斥林鄭：搞到全香港天怒人怨 妳必須下台

2019-09-26 20:43

入籍加盟中國男籃？林書豪：我一直在考慮但...

2019-09-27 11:34

大陸這個縣城人均GDP甩開台灣好幾條街 直逼日本

2019-09-26 16:36

十一前夕 香港筆架山現「十一．賀佢老母」直幡

2019-09-27 11:06

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

母女在停車場出入口蹲低 遭汽車輾壓慘死

2019-09-27 09:40

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

兒子與女兒吵架賭氣跳河 父親下水營救卻不幸溺斃

2019-09-26 19:47

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

林鄭月娥：香港要保持「一國兩制」，而非香港自治

2019-09-26 21:48

林鄭月娥：現在香港的困難比五大訴求更廣泛

2019-09-26 19:27

全球最高橋塔 平塘特大橋合龍

2019-09-27 02:16

陸：閱兵不是秀肌肉 解放軍是打擊台獨的有力力量

2019-09-26 17:14

反送中燒進校園 港陸生衝突

2019-09-26 23:58

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

陸「大衣哥」又紅了！上午捐款140萬 下午回家賣廢品

2019-09-26 18:08

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

中國人最愛吃泡麵 每年一人吃29包佔全球近四成

2019-09-26 16:21

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

周杰倫MV奶茶店上海開業 黃牛一杯三百人民幣

2019-09-26 16:33

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

特斯拉上海廠 拚年底量產

2019-09-27 00:07

社區對話 民眾直斥港警指鹿為馬

2019-09-26 21:50

影／大陸汽車公司推動自動駕駛 日臻成熟

2019-09-26 21:54

港府首次社區對話 有人提早離場、數百人場外抗議

2019-09-26 21:50

港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構

2019-09-26 23:58

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來

2019-09-26 16:22

「不反對」民陣928集會 港警3千人待命

2019-09-26 23:58

港商捐百億元土地蓋社會宅

2019-09-27 02:07

任正非：華為可獨家授權5G技術予美企

2019-09-26 19:43

港府主辦「社區對話」 林鄭：仍拒絕成立獨立調查委員會

2019-09-26 20:45

中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53

山東男花2.6萬元上減脂營 因偷吃1根火腿腸被開除

2019-09-26 18:12

工程院士李德發：非洲豬瘟對中國直接損失已逾1兆

2019-09-26 16:38

特斯拉首輛陸產Model 3 年底出廠

2019-09-27 00:37

港府大手筆收回748幅私人土地 面積逾20萬坪

2019-09-27 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top