中共建政70年「大慶」將至 在北京你不能做這些事

2019-09-27 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共將舉行建政七十周年十一大閱兵等活動，天安門廣場早前啟動景觀工程施工。 （美聯社） 分享 facebook 中共建政70周年紀念日即將到來，中國大陸當局預計將舉行數十年來規模最龐大的慶祝活動。外媒報導，與此同時，北京也進入全面警戒狀態，嚴格的安保維穩措施為近年罕見。

BBC中文報導中國的國慶活動一般有「五年一小慶，十年一大慶，逢大慶舉行閲兵」的傳統。1999年和2009年，時任中國領導人江澤民和胡錦濤，分別舉行國慶閲兵。

2012年習近平上台後，破例於2015年以「紀念抗日戰爭勝利70週年」的名義舉行閲兵，並於2017年7月在內蒙古朱日和訓練基地再次閲兵。

中共建政70年，北京將在10月1日上午，在天安門廣場舉行聲勢浩大的閲兵式和群眾遊行。當晚還有一場文藝演出和焰火表演，預計將有近30萬人參與。

根據中國官方公布的計劃，主要慶祝活動將在北京的天安門廣場舉行。中國國家主席習近平預計將在中共中央政治局其他常委、前領導人及外賓簇擁下，發表講話。

隨後，將接續舉行閲兵，根據規劃，時長共80分鐘，共有59個方隊和聯合軍樂團參與，總規模約1.5萬人，出動各類飛機160餘架，將是中國近幾次閲兵規模最大的一次。

距離10月1日不到一周，中共當局緊張戒備維穩。不過，即將到來的一系列慶祝活動只對受到邀請的人開放，對於居住在市中心的居民來說，「大慶」也意味著更多的限制。

報導指出，在過去幾次彩排和即將到來的慶典期間，北京市中心的多個區域被封鎖，區域內的飯店和超市都關門歇業，彩排期間，貫穿北京東西的地鐵1號線多個站點被關閉。

此外，在舉行閲兵的長安街沿線，高層建築的窗戶被要求貼上反光條或拉上窗簾。核心區域的住宅區被隔離封鎖，有專門的守衛負責站崗，當地居民需要使用身份證才能出入該地區。

不僅乘坐火車和高鐵從其他城市到北京的旅客將面臨額外的多次安全檢查，從9月24日到10月3日，北京市中心將停止快遞派送，從其它省市寄往北京的快遞將受到嚴格檢查，「遙控地雷」、「炸彈鬧鐘」等玩具被嚴格禁止。

另一方面，空域安全也至關重要，北京已禁止在市中心上空放風箏、無人機和市民養的鴿子。並在市中心實行了無線電設備管制，無線局域網室外基站、對講機和無線麥克風都被禁止使用。

紐約時報中文網24日刊登記者赫海威（Javier C．Hernandez）發自北京的「國慶前的北京：我拉上窗簾，迎接習近平的大閱兵」一文。內容指出，為因應閱兵演練與種種維穩因素，他不但被要求暫時離開長安街附近住處，此外，武警還會「進駐」4天。