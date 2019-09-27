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北京發表白皮書：中國沒有共產黨會崩解

2019-09-27 13:33德國之聲 德國之聲

在中共建政70周年紀念日前，中國政府周五(9月27日)發布的政策白皮書。內容強調，中國需要共產黨堅強有力的統一領導，否則中國將「分裂和解體」。

白皮書寫道:「70年來，中國發展之所以成功，最根本在於中國共產黨的領導。中國體量巨大、國情復雜，治理難度世所罕見，沒有集中統一、堅強有力的領導力量，中國將走向分裂和解體，給世界帶來災難。」

長期以來，中國當局為解決問題，例如在1989年鎮壓北京的民主運動，總是辯護說為了是維持國家穩定。法新社報導，現任國家主席習近平在2012年末以強人姿態上任後，進一步加強了黨的統治，並鎮壓了可能挑戰權威的人。

習近平也持續堆動中國這個全球第二大經濟體的軍事現代化，也因此挑動周邊國家的不安。然而白皮書提到，「中國不『輸入』外國模式，也不『輸出』中國模式，不會要求別國『復制』中國的做法」，強調中國「以發展促進和平」、「不追逐霸權」。

白皮書甚至說：「中華民族的血液裡沒有侵略他人、稱霸世界的基因。近代以來，中國飽受列強欺凌，對戰爭和動蕩帶來的苦難刻骨銘心，絕不會將曾經遭受的苦難強加給其他民族。」

不確定的年代

目前中國正處於不確定的年代，除了陷入與美國的激烈貿易戰，也面臨著包括經濟放緩，以及在香港的反政府抗議活動等挑戰。

白皮書內容提到：「任何國家不要指望中國會拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。」

在談到與華盛頓的貿易爭端時，白皮書內容強調，「以貿易戰相威脅，不斷加征關稅的做法無益於問題解決」，也說「中國是一個成熟的經濟體，工業體系完備、產業鏈條完整、市場空間廣闊、經濟發展勢頭強勁，絕不會被貿易戰打垮削弱」。

談到中美關系，白皮書寫道：「中國無意挑戰美國，也不想取代美國；美國無法左右中國，更不可能阻止中國的發展。遏制打壓別國、對外轉嫁國內矛盾並不能使美國保持強大。」

俄羅斯、歐盟和發展中國家

白皮書另外提到了中國最大的鄰國俄羅斯，表示兩國「樹立了新型國際關系典範」，強調「互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高」，還說「中俄緊緊站在一起」。提到歐洲時，白皮書說中國支持「歐洲一體化」和「歐盟團結和壯大」，並承諾進一步深化合作，維護多邊主義。

白皮書中也花篇幅向「發展中國家」喊話，說他們是「中國和平發展的同路人」，要「構建更加緊密的中非命運共同體」，「共同發展的中拉全面合作伙伴關系」，「面向未來的中阿戰略伙伴關系」，「為南南合作注入新動力」，呼籲合作的對象遍及全世界。

夏立民/羅法 (法新社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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