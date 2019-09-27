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大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共建政70周年前夕，網路監控嚴格，大陸知名法學專家、北大法律系教授賀衛方的微信被網管封鎖。賀衛方微信上的顯示被封原因是「傳播惡性謠言等違法違規內容」，封禁類型是「限制登錄，不可解封」。

賀衛方還是大陸全國外國法制史學會副會長、中國法學會比較法學研究會副會長等職，曾赴美國哈佛大學訪問，在國際法學界也頗具知名度。他的文章經常引經據典、引用法律委婉批評時政，內容發人深省，被視為大陸法學界的良知。

這次因哪篇言論導致他的微信被網管「斃命」尚不可知，但最近因中共建政七十年來到，他的一篇舊文重新在網路上流傳，他在這篇「國家和我」的舊文中，以我和國、家和國、國慶時節、理性愛國、國民素質與法治建設等章節，闡述國家與個人的關係。

他在這篇文章引述，「有人認為以現在國民素質，法治和民主的進程不宜太快，甚至很多人相信，中國人口之多、地域之廣、情況之複雜，不可能徹底予權於民，否則天下大亂」等。

賀衛方則反駁說，英國八百年前就有「大憲章」，當時英國經濟文化都相當落後，但它的簽署標誌著一個法治新時代的到來。他不相信今天的中國人比起八百年前英國人素質更低下，他認為現在當務之急是如何通過對政府權力的憲法限制帶來更廣闊的自由空間等。

賀衛方的言論帶給當局刺耳的感受，應是他微信遭封的主因。不少網友對其微信被封感到不可思議，認為一個國家的法學教授會傳播什麼「惡性謠言」？認為言論限制和空間愈來愈窒息。

賀衛方的微信被封，理由是「傳播惡性謠言」。（賀衛方微信）
賀衛方的微信被封，理由是「傳播惡性謠言」。（賀衛方微信）
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賀衛方受訪談到的敏感話題「國家和我」。（取自網路）
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