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美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對美國聯邦參議院外交委員會25日通過「台北法案」，大陸國台辦發言人馬曉光27日回應稱，此舉「嚴重違反了『一個中國』原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，我們堅決反對。」

馬曉光說，「台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政。我們強烈敦促美方認清形勢，立即停止推動有關消極議案，立即停止插手台灣問題，以免進一步損害中美關係，損害台海地區和平穩定。」

馬曉光強調，「中國必須統一，也必然統一。任何人任何勢力都無法阻擋這一歷史大勢。」

針對美國聯邦參議院外交委員會25日通過「台北法案」，大陸國台辦發言人馬曉光27日...
針對美國聯邦參議院外交委員會25日通過「台北法案」，大陸國台辦發言人馬曉光27日表達堅決反對。（中新社）
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馬曉光台北法案

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